Фіцо після переговорів з Єврокомісією заговорив про російську нафту

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Фіцо після переговорів з Єврокомісією заговорив про російську нафту
Фіцо заявив про домовленість з фон дер Ляєн щодо нафтопроводу «Дружба»
фото: X/Ursula von der Leyen

Прем’єр Словаччини заявив про домовленість щодо нафтопроводу «Дружба»

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що під час зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн сторони погодилися щодо необхідності відновлення транзиту нафти нафтопроводом «Дружба». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на словацького мовника SME.

За словами словацького прем’єра, Словаччина та Європейська комісія мають спільну позицію щодо відновлення транзиту російської нафти через територію України. «Ми погодилися, що транзит через нафтопровід «Дружба» повинен бути відновлений», – заявив Фіцо.

Він також нагадав, що Словаччина має виняток у санкційній політиці Європейського Союзу, який дозволяє країні купувати російську нафту.

За його словами, Словаччина може отримувати російську нафту не лише через нафтопровід «Дружба», а й морським шляхом. Однак у цьому випадку виникають труднощі у взаємодії з партнерами. «Однак тут ми стикаємося з проблемою з нашими хорватськими партнерами, але я вірю, що її можна вирішити», – сказав прем’єр.

Фіцо також заявив, що показав президентці Єврокомісії супутникові знімки, які, за його словами, свідчать про відсутність пошкоджень нафтопроводу на території України.

За словами прем’єра Словаччини, ці дані нібито свідчать про те, що рішення про припинення транзиту нафти було ухвалене українською стороною.

Фіцо також повідомив, що Європейська комісія готова підтримати перевірку стану трубопроводу. «Якщо нафтопровід «Дружба» пошкоджено, його потрібно якнайшвидше відремонтувати та ввести в експлуатацію. Словаччина та ЄК готові надати експертні ресурси для ремонту, якщо це буде необхідно, а ЄК готова фінансувати можливий ремонт», – заявив він.

За словами Фіцо, Словаччина та Єврокомісія зацікавлені у відправленні до України інспекційної групи, яка має перевірити технічний стан нафтопроводу.

Раніше уряд Словаччини погодив припинення аварійних поставок електроенергії Україні. Директор словацького оператора системи передачі електроенергії заявив, що українська сторона востаннє отримувала аварійне постачання електрики від Словаччини у січні. За його словами, після того як Словаччина заборонила екстрені постачання електроенергії, Україна нібито зверталася із запитами про допомогу, однак вони не були задоволені.

