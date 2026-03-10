Головна Світ Політика
Війна на Близькому Сході. США повідомили, скільки цілей уразили в Ірані

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Нещодавно Трамп заявив, що війна з Іраном може скоро закінчитися
фото: Getty Images

Американські військові стверджують, що за час операції проти Тегерану було уражено понад 50 іранських кораблів

Починаючи з 28 лютого Сполучені Штати завдали ударів по більш як 5 тис. цілям на території Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Центральне командування збройних сил США заявило, що під удар потрапили місця розташування пускових установок для балістичних ракет, систем ППО, об’єкти Корпусу вартових ісламської революції. Також повідомляється про пошкодження чи знищення понад пів сотні іранських суден.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація думає про захоплення Ормузької протоки. Глава Білого дому наголосив, що Ормузька протока – один з найважливіших енергетичних пунктів у світі, через який проходить приблизно п'ята частина світових поставок нафти, – відкрита, але Білий дім все ще «думає про те, щоб взяти її під контроль».

Трамп сказав, що США «можуть багато зробити» щодо протоки та пригрозив Ірану, якщо він заблокує водний шлях. «Вони розстріляли все, що могли, і їм краще не робити нічого милого, інакше це буде кінець цієї країни… Якщо вони зроблять щось погане, це буде кінець Ірану, і ви більше ніколи не почуєте цю назву», – стверджував він.

До слова, за даними CNN, Іран завершує розробку планів щодо запровадження «мит безпеки» в Перській затоці для нафтових танкерів та комерційних суден, які належать країнам-союзникам США.

Раніше повідомлялося, що іранський Корпус вартових ісламської революції виступив із заявою про готовність надати безперешкодний прохід через Ормузьку протоку суднам тих арабських та європейських країн, які погодяться вислати американських та ізраїльських дипломатів.

Читайте також:

Теги: США Іран

Війна на Близькому Сході. США повідомили, скільки цілей уразили в Ірані
