Німеччина засумнівалася у швидкому завершенні війни США проти Ірану: причина

Берлін відреагував на заяву Дональда Трампа про те, що війна «практично завершена»

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль висловили скептицизм щодо заяв президента США Дональда Трампа про швидке завершення війни з Іраном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецького мовника Spiegel.

9 березня Дональд Трамп заявив, що війна США проти Ірану майже завершена. За його словами, іранська армія зазнала серйозних втрат і фактично втратила можливості для ведення бойових дій.

Втім, у Берліні ставляться до таких оцінок значно стриманіше. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наразі немає чіткого плану швидкого завершення конфлікту. «Перш за все, ми стурбовані тим, що, очевидно, немає спільного плану щодо того, як швидко і переконливо закінчити цю війну», – сказав Мерц.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль також зазначив, що США продовжують зосереджуватися на ослабленні військового потенціалу Ірану, який, за його словами, становить загрозу для регіону та Європи. «Ці атаки триватимуть доти, доки ця мета не буде досягнута або іранська сторона не продемонструє серйозну готовність до переговорів», – заявив він.

Вадефуль додав, що європейські країни наразі мають чекати моменту, коли з’явиться реальна можливість для початку переговорів.

До слова, військова кампанія США та Ізраїлю проти Ірану стала найвищою точкою реалізації стратегії «Америка понад усе», де традиційні союзи поступилися місцем одностороннім діям.

Адміністрація Дональда Трампа фактично відмовилася від дипломатичної підготовки та координації, які були характерними для попередніх воєн у Перській затоці. Навіть найближчі партнери по НАТО були поставлені перед фактом початку бойових дій, що спричинило хаос у дипломатичних колах та поставило під загрозу безпеку іноземних громадян у зоні конфлікту.