Головна Світ Політика
search button user button menu button

Німеччина засумнівалася у швидкому завершенні війни США проти Ірану: причина

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Німеччина засумнівалася у швидкому завершенні війни США проти Ірану: причина
Канцлер Німеччини та глава МЗС країни оцінили заяву Трампа про швидке завершення війни
фото: dpa

Берлін відреагував на заяву Дональда Трампа про те, що війна «практично завершена»

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль висловили скептицизм щодо заяв президента США Дональда Трампа про швидке завершення війни з Іраном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецького мовника Spiegel.

9 березня Дональд Трамп заявив, що війна США проти Ірану майже завершена. За його словами, іранська армія зазнала серйозних втрат і фактично втратила можливості для ведення бойових дій.

Втім, у Берліні ставляться до таких оцінок значно стриманіше. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наразі немає чіткого плану швидкого завершення конфлікту. «Перш за все, ми стурбовані тим, що, очевидно, немає спільного плану щодо того, як швидко і переконливо закінчити цю війну», – сказав Мерц.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль також зазначив, що США продовжують зосереджуватися на ослабленні військового потенціалу Ірану, який, за його словами, становить загрозу для регіону та Європи. «Ці атаки триватимуть доти, доки ця мета не буде досягнута або іранська сторона не продемонструє серйозну готовність до переговорів», – заявив він.

Вадефуль додав, що європейські країни наразі мають чекати моменту, коли з’явиться реальна можливість для початку переговорів.

До слова, військова кампанія США та Ізраїлю проти Ірану стала найвищою точкою реалізації стратегії «Америка понад усе», де традиційні союзи поступилися місцем одностороннім діям. 

Адміністрація Дональда Трампа фактично відмовилася від дипломатичної підготовки та координації, які були характерними для попередніх воєн у Перській затоці. Навіть найближчі партнери по НАТО були поставлені перед фактом початку бойових дій, що спричинило хаос у дипломатичних колах та поставило під загрозу безпеку іноземних громадян у зоні конфлікту.

Читайте також:

Теги: Німеччина війна США Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іранський прапор розміщено серед руїн та уламків поруч зі зруйнованою житловою будівлею поблизу площі Фірдоусі в Тегерані
Війна Трампа в Ірані нагадує вторгнення Путіна в Україну: п’ять спільних рис від NYT
8 березня, 15:59
Захиснику України Андрієві Цупку назавжди 26
Поліг під час бойових дій на Запоріжжі. Згадаймо Андрія Цупка
2 березня, 09:00
Дональл Трамп заявив, що актор, який його розкритикував, має низький рівень IQ
Трамп відповів на критику актора Роберта Де Ніро, який хоче його «позбутися»
27 лютого, 09:40
У 2025 році РФ змогла захопити менш як 1% території України, попри інтенсивні бойові дії
Наступ росіян на фронті уповільнився. Аналітики повідомили причини
26 лютого, 05:23
Енергетики працюють у цілодобовому режимі, щоб стабілізувати енергосистему
Через ворожі обстріли є знеструмлення у чотирьох областях
25 лютого, 11:21
24 лютого у міжнародних організаціях відбудуться спеціальні засідання, присвячені війні проти України
Рада Європи та ООН проведуть спеціальні засідання до річниці вторгнення РФ
24 лютого, 05:52
Щодня на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках відбувається загалом до 50 бойових зіткнень
ЗСУ звільнили 300 квадратних кілометрів території на півдні: подробиці
21 лютого, 18:59
Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів Едуард Котенко став на захист Батьківщини
Поліг під час бойових дій на Донеччині. Згадаймо Едуарда Котенка
21 лютого, 09:00
Трамп відклав рішення щодо гарантій безпеки для України
Вашингтон зірвав угоду про гарантії безпеки для України – Politico
13 лютого, 12:17

Політика

Війна з Іраном виснажила запаси зброї США: названо масштаби витрат
Війна з Іраном виснажила запаси зброї США: названо масштаби витрат
Німеччина засумнівалася у швидкому завершенні війни США проти Ірану: причина
Німеччина засумнівалася у швидкому завершенні війни США проти Ірану: причина
«Це стратегічна помилка»: президентка Єврокомісії зробила заяву про ядерну енергію
«Це стратегічна помилка»: президентка Єврокомісії зробила заяву про ядерну енергію
Пентагон застеріг Росію від втручання у війну проти Ірану
Пентагон застеріг Росію від втручання у війну проти Ірану
Трамп відкинув пропозицію України щодо захисту від «шахедів»: причина
Трамп відкинув пропозицію України щодо захисту від «шахедів»: причина
Гроші «Ощадбанку». Угорщина прийняла рішення
Гроші «Ощадбанку». Угорщина прийняла рішення

Новини

Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Сьогодні, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Сьогодні, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Сьогодні, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
Вчора, 20:00
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Вчора, 17:28

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua