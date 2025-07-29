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Трамп озброївся броньованим гольф-каром

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Трамп озброївся броньованим гольф-каром
Трамп обожнює грати у гольф
фото: Sportbible

Броньований гольф-кар супроводжує Трампа по полю для гольфу у Шотландії

Служба безпеки президента США Дональда Трампа озброїлася броньованим гольф-каром після останнього замаху на політика. Як пише «Главком», про це повідомляє The New York Post.

Добре захищений чорний автомобіль помітили на полі для гольфу Trump Turnberry у Південному Ейрширі, Шотландія, де президент грав у вихідні.

За словами експертів, новий броньований автомобіль, судячи з усього, створено на зразок офіційного лімузина Трампа, відомого як «Звір». Директор Armoured Car Services Гері Релф в інтерв'ю The Telegraph оцінив новий президентський транспорт, заявивши, що машину броньовано на 100%.

Броньований гольф-кар їхав за президентом Трампом гри на його полі для гольфу Trump Turnberry у Південному Ейрширі, Шотландія
Броньований гольф-кар їхав за президентом Трампом гри на його полі для гольфу Trump Turnberry у Південному Ейрширі, Шотландія
The New York Post

«Лобове скло відразу впадає в очі, як і бічні панелі, двері та велика панель ззаду над вантажним відсіком», – сказав він та зазначив, що такі компанії, як його, часто знімають і непомітно замінюють практично кожен елемент інтер'єру бронею.

Трамп озброївся броньованим гольф-каром фото 1

Нагадаємо, у вересні 2024 року відбулася друга спроба замаху на Трампа під час його гри в гольф у Вест-Палм-Біч. Правоохоронцям вдалося затримати зловмисника. За інформацією ЗМІ, ним виявився 58-річний Раян Уеслі Раут. У публікації The New York Post уточнюється, що Раут хвалився своїми чеснотами і виступав за ліві ідеї в соціальних мережах. Також відомо, що він навчався у Державному сільськогосподарському та технічному університеті Північної Кароліни та почав жити на Гаваях приблизно з 2018 року.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп планує відправитися в липні до Шотландії, щоб відвідати три свої поля для гольфу в Тернберрі. 

До слова, Дональд Трамп провів майже чверть свого другого президентського терміну, граючи у гольф, такі дані наводить інтернет-портал TrumpGolfTrack.

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Теги: Дональд Трамп Шотландія президент гольф

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