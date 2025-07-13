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CBS: Байден мав можливість передати мільярди Україні, але так і не зробив цього

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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CBS: Байден мав можливість передати мільярди Україні, але так і не зробив цього
Проте ні Байден за своєї каденції, ні чинний президент США Трамп не скористалися цими повноваженнями
колаж РБК-Україна

Байден мав президентські повноваження конфіскувати близько $5 млрд російських активів

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість конфіскації $5 млрд із заморожених російських активів для передачі Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

За повідомленням каналу, Трамп може використати $3,85 мільярда, які залишилися від попередньої адміністрації, і які він також може спрямувати на військову допомогу Україні.

Водночас CBS News підкреслює, що колишній президент США Джо Байден мав президентські повноваження конфіскувати близько $5 млрд російських активів за кордоном та спрямувати ці кошти до України.

Проте ні Байден за своєї каденції, ні чинний президент США Трамп не скористалися цими повноваженнями

Джерела CBS News вказали, що нове фінансування може бути спрямоване на те, «щоб надіслати сигнал Росії, яка останніми днями завдала ударів по Україні за допомогою безпілотників та ракет».

За повідомленням Politico, президент США Дональд Трамп розглядає новий пакет військової допомоги Україні на сотні мільйонів доларів. 

Нагадаємо, агентство Reuters спочатку повідомило, що адміністрація розглядає можливість надання нової допомоги.

Джерела Reuters повідомили, що адміністрація Трампа передасть Україні озброєння з американських складів у межах повноважень президента США щодо вилучення озброєнь

Зазначається, що Штати можуть передати Києву зброї на суму майже $300 млн.

Як стало відомо, комітет Сенату з питань збройних сил США схвалив оборонний бюджет, який передбачає $500 млн допомоги Україні. Документ розглядатиме Конгрес упродовж наступних місяців. 

Також ми писали, що президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна працює з партнерами над новим постачанням зброї та її виробництвом. За всіма доповідями – постачання військової допомоги з боку Сполучених Штатів відновлено.

Тим часом сенатори-республіканці заявили, що призупинення допомоги Україні свідчить про проблеми на рівні координації між Білим домом і Пентагоном. Вони вимагають детально проаналізувати рішення міністра оборони США Піта Гегсета.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп запропонував продавати країнам НАТО не лише системи Patriot, а й наступальне озброєння, яке після продажу можуть передати Україні. Раніше Трамп розкрив подробиці нової домовленості, яка, за його словами, була досягнута між США, НАТО та Україною щодо поставок американської зброї. 

До слова, глава США погодився задовольнити частину українських запитів на військову допомогу, які президент Володимир Зеленський передав йому минулого місяця. Зміна позиції відбулася після місяців скептицизму Білого дому щодо України та на тлі розчарування Трампа небажанням президента Росії Володимира Путіна серйозно брати участь у переговорах. 

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Теги: бюджет Дональд Трамп фінансування озброєння США Джозеф Байден

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