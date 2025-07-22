Pepsi випустила корисну колу: рецепт напою змінено вперше за 20 років

Pepsi випускає нову колу









Американська компанія PepsiCo Inc. представила колу з пребіотиками, позначивши першу за 20 років зміну категорії традиційних напоїв на основі коли. Як пише «Главком», про це йдеться в пресрелізі компанії.

Нова кола отримала назву Pepsi Prebiotic Cola і стала інновацією у категорії традиційних напоїв на основі коли за 20 років.

«Ця інновація містить п'ять грамів тростинного цукру, 30 калорій і не містить штучних підсолоджувачів. Вона зберігає класичний свіжий смак Pepsi, що бадьорить, а також містить три грами пребіотичної клітковини», – йдеться в релізі.

У релізі наголошується, що нову колу можна буде придбати як в одній банці, об'єм становить приблизно 355 мл, так і в упаковках по вісім банок того ж обсягу. Компанія стверджує, що продажі напою онлайн почнуться вже восени цього року, а в роздрібних магазинах – на початку наступного року.

На початку липня повідомлялося, що PepsiCo вирішила скоротити кількість цукру у своїх брендах Pepsi та Mountain Dew – тепер кожен з них містить приблизно на 35 і 40% менше цукру. Замість цукру у складі використовуються штучні підсолоджувачі.

Головного конкурента PepsiCo – компанію Coca-Cola також незабаром чекають зміни. Раніше Дональд Трамп повідомив, що домовився з Coca-Cola про перехід на «справжній тростинний цукор». Проте сама компанія не підтвердила зміни складу напою. У відповідь на коментар у соцмережах представники Coca-Cola наголосили, що їхня продукція відповідає всім вимогам американського законодавства. Як зазначається, глава Білого дому нібито провів переговори з представниками компанії Coca-Cola щодо зміни рецептури напоїв, які реалізуються на внутрішньому ринку США.

Обговорення рецепту відбувається на тлі ініціативи «Зробимо Америку знову здоровою» (MAHA), яку очолює Роберт Кеннеді-молодший. Її мета полягає у скороченні цукру та штучних добавок у їжі. При цьому експерти і сама Coca-Cola заявляють, що тростинний цукор та кукурудзяний сироп мають однакову харчову цінність та безпечні для здоров'я.

Натомість, генеральний директор Асоціації переробників кукурудзи Джон Боуд заявив, що зміна рецепту Coca-Cola може негативно вплинути як на саму компанію, так і на харчову промисловість США загалом.