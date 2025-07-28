Економіка Євросоюзу зазнає втрат через тарифну угоду зі США – NYT

The New York Times: Після гучних заяв про угоду щодо торгівлі адміністрації Трампа потрібна була велика перемога над Європою. Схоже, вона її здобула

Європейська економіка зазнає втрат після укладення торгової угоди зі США, яка передбачає зниження мит з 30% до 15%, вважають західні бізнесмени, економісти і політики. Про це пише The New York Times з посиланням на прогнози Кільського інституту світової економіки (ФРН), повідомляє «Главком».

Найбільше від укладеної угоди постраждає Німеччина – найбільший експортер автомобілів, на які застосовуватиметься тариф у 15%. Економісти розрахували, що падіння німецького виробництва через угоду може сягнути 15%. Загалом у Євросоюзі цей показник може досягти 11%, зазначив вчений із Кільського інституту Юліан Хінц.

27 липня президент США Дональд Трамп і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн досягли угоди за тарифами, згідно з якою базова ставка мит складе 15%, а не 30%. Зокрема вона буде поширена на автомобілі та напівпровідники. Голова Єврокомісії зазначила, що це «найкраще, чого можна було досягти». На деякі товари встановлено нульове мито – наприклад, на літаки та запчастини до них. ЄС погодився інвестувати $600 млрд в економіку США. Упродовж трьох років Європа закупить у США енергоносіїв на $750 млрд і відмовиться від палива з країни-агресорки Росії.

Німецький соціал-демократ Бернд Ланге, голова комітету з торгівлі Європарламенту, заявив про «дуже критичний» настрій через встановлені мита. Крім того, вважає політик, обіцяні інвестиції в економіку США у розмірі $600 млрд буде сплачено за рахунок промисловості самого ЄС, передає Reuters.

Член правління Торгового союзу німецької промисловості Вольфганг Нідермарк також негативно оцінив угоду: за його словами, вона є «неадекватним компромісом» і ЄС «приймає болючі тарифи». Він зазначив, що мито в 15% «надасть величезного негативного впливу на експортно-орієнтовану промисловість Німеччини».

Німецький канцлер Фрідріх Мерц зазначив, що угода зі США «дозволяє уникнути непотрібної ескалації у трансатлантичних торговельних відносинах». У тому, що мита виявилися нижчими за ті, що загрожували, він побачив плюс: за його словами, торговельна війна «могла б сильно вдарити по орієнтованій на експорт німецькій економіці».

Не лише в Німеччині бачать ризики для економіки через угоду. Глава французької Федерації косметичних компаній Еммануель Гішар повідомив, що косметика з Франції тепер теж обкладатиметься митом у 15% при ввезенні до США, це становить «значну загрозу» для виробництва і може створити ризики для 5 тис. робочих місць.

До слова, «Главком» писав що пропоновані раніше мита розмірі 30% стануть катастрофою для французької харчової промисловості, стверджують французькі виробники вина та сиру.

Нагадаємо, Сполучені Штати та Європейський Союз досягли довгоочікуваної торговельної угоди. Про це 27 липня оголосив президент США Дональд Трамп. За словами Трампа, угода встановлює базовий тариф у 15% на більшість товарів, включаючи автомобілі.