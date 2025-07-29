Головна Скотч Відео
search button user button menu button

Трамп погорів на шахрайстві під час гри в гольф (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Трамп займається шахрайством на полі для гольфу
фото: PA Media

Трамп опинився в центрі скандалу після звинувачень у шахрайстві під час гри в гольф на полі у Шотландії

Президент США Дональд Трамп, відомий своєю любов'ю до гольфу та частими перемогами опинився у центрі скандалу. Під час гри в гольф у Шотландії його спіймали на шахрайстві: на відео видно, як його помічник – «кедді» – опускає м'яч на вигідніше місце, щоб 79-річний президент, під'їхавши на гольф-карі, міг продовжити гру з покращеної позиції. Про це пише «Главком» із посиланням на iltaleh.

Британська телекомпанія BBC також висвітлювала цей інцидент, порушивши тему шахрайства Трампа у своїх матеріалах минулого тижня.

Відомий спортивний журналіст Рік Рейлі у своїй книзі 2019 року писав, що шахрайство – звична справа для Трампа, включаючи перенесення м'яча на краще місце після невдалого удару. Журналіст Девід Кей Джонстон, який багато разів пише про ігри президента, розповів BBC про «короткі шляхи» Трампа на гольф-полі.

«Він відомий шахрай. Я спілкувався з людиною, яка грала з ним у гольф і розповіла, що Трамп одного разу перемістив м'яч шість разів, перебуваючи біля однієї лунки», – каже Джонстон.

Раніше стало відомо, що Трамп їздив броньованим гольф-каром у Шотландії. Служба безпеки президента США Дональда Трампа озброїлася броньованим гольф-каром після останнього замаху на політика. Добре захищений чорний автомобіль помітили на полі для гольфу Trump Turnberry у Південному Ейрширі.

Нагадаємо, у вересні 2024 року відбулася друга спроба замаху на Трампа під час його гри в гольф у Вест-Палм-Біч. Правоохоронцям вдалося затримати зловмисника. За інформацією ЗМІ, ним виявився 58-річний Раян Уеслі Раут. У публікації The New York Post уточнюється, що Раут хвалився своїми чеснотами і виступав за ліві ідеї в соціальних мережах. Також відомо, що він навчався у Державному сільськогосподарському та технічному університеті Північної Кароліни та почав жити на Гаваях приблизно з 2018 року.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп планує відправитися в липні до Шотландії, щоб відвідати три свої поля для гольфу в Тернберрі. 

Читайте також:

Теги: шахрайство Дональд Трамп Шотландія гольф відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Законопроєкт про санкції отримав схвалення Трампа
Трамп назвав умови застосування санкцій проти Росії
11 липня, 06:29
Вторинні санкції стосуватимуться країн, які підтримують фінансові операції з Росією, попри західні обмеження
США можуть ввести вторинні санкції проти країн, які торгують з Росією – NYT
15 липня, 04:46
Меланія Трамп народилася в колишній Югославії, де Росії ніколи не симпатизували
Україна отримала несподіваного союзника у Білому домі – The Times
15 липня, 11:48
Трамп під час закритої зустрічі з донорами у 2024 році заявив, що він намагався стримати Путіна від повномасштабного вторгнення в Україну
Пропагандист РФ заявив, що тепер Путін зітре США з лиця землі
9 липня, 12:58
Трамп: Я ходив дивитися, як Пеле грає, і він був чудовий
Трамп назвав найкращого футболіста в історії
15 липня, 09:20
Вартість цінних паперів найбільших компаній-виробників автівок у ФРН знизилася до 2%
Акції німецьких автовиробників впали після заяви Трампа
14 липня, 13:14
Трамп домовився з Coca-Cola про зміну рецепту напою у США
Трамп змінює рецептуру Coca-Cola: агенство Reuters розповіло про погані наслідки для США
18 липня, 19:50
Рятувальники деблокують пасажирів одного з понівечених автомобілів. 20 липня 2025 рік
У мережі з'явилося відео моторошного ДТП на проспекті Соборності
22 липня, 17:36
Зеленський: Росія робить усе, аби зірвати мирні зусилля та затягнути війну
Зеленський прокоментував новий дедлайн Трампа для Путіна
Вчора, 21:24

Відео

Трамп погорів на шахрайстві під час гри в гольф (відео)
Трамп погорів на шахрайстві під час гри в гольф (відео)
Собака-художник на ім'я Далі став зіркою соцмереж в Індії
Собака-художник на ім'я Далі став зіркою соцмереж в Індії
В Індії літак не зміг злетіти через рій бджіл
В Індії літак не зміг злетіти через рій бджіл
Британський гурт зі сцени побажав смерті ЦАХАЛу
Британський гурт зі сцени побажав смерті ЦАХАЛу
Сонцезахисні маски з гігантського листя. Китайська молодь зчинила хайп у Інтернеті
Сонцезахисні маски з гігантського листя. Китайська молодь зчинила хайп у Інтернеті
Київ гучними оплесками попрощався з актором-військовим Юрієм Феліпенком
Київ гучними оплесками попрощався з актором-військовим Юрієм Феліпенком

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
268K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 липня 2025
54K
«Світ впав». Російська рапіристка прокоментувала поразку від України на чемпіонаті світу
9977
Вивезла сина, хотіла ще й чоловіка: жінка вигадала хитру схему перетину кордону
7228
Глава Вищого антикорупційного суду пояснила, чим небезпечні обшуки без судового рішення
5689
Зірка «Гри престолів» встановив новий світовий рекорд у становій тязі

Новини

Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
Сьогодні, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 05:43

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua