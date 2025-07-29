Трамп погорів на шахрайстві під час гри в гольф (відео)

Трамп опинився в центрі скандалу після звинувачень у шахрайстві під час гри в гольф на полі у Шотландії

Президент США Дональд Трамп, відомий своєю любов'ю до гольфу та частими перемогами опинився у центрі скандалу. Під час гри в гольф у Шотландії його спіймали на шахрайстві: на відео видно, як його помічник – «кедді» – опускає м'яч на вигідніше місце, щоб 79-річний президент, під'їхавши на гольф-карі, міг продовжити гру з покращеної позиції. Про це пише «Главком» із посиланням на iltaleh.

Британська телекомпанія BBC також висвітлювала цей інцидент, порушивши тему шахрайства Трампа у своїх матеріалах минулого тижня.

Відомий спортивний журналіст Рік Рейлі у своїй книзі 2019 року писав, що шахрайство – звична справа для Трампа, включаючи перенесення м'яча на краще місце після невдалого удару. Журналіст Девід Кей Джонстон, який багато разів пише про ігри президента, розповів BBC про «короткі шляхи» Трампа на гольф-полі.

«Він відомий шахрай. Я спілкувався з людиною, яка грала з ним у гольф і розповіла, що Трамп одного разу перемістив м'яч шість разів, перебуваючи біля однієї лунки», – каже Джонстон.

Раніше стало відомо, що Трамп їздив броньованим гольф-каром у Шотландії. Служба безпеки президента США Дональда Трампа озброїлася броньованим гольф-каром після останнього замаху на політика. Добре захищений чорний автомобіль помітили на полі для гольфу Trump Turnberry у Південному Ейрширі.

Нагадаємо, у вересні 2024 року відбулася друга спроба замаху на Трампа під час його гри в гольф у Вест-Палм-Біч. Правоохоронцям вдалося затримати зловмисника. За інформацією ЗМІ, ним виявився 58-річний Раян Уеслі Раут. У публікації The New York Post уточнюється, що Раут хвалився своїми чеснотами і виступав за ліві ідеї в соціальних мережах. Також відомо, що він навчався у Державному сільськогосподарському та технічному університеті Північної Кароліни та почав жити на Гаваях приблизно з 2018 року.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп планує відправитися в липні до Шотландії, щоб відвідати три свої поля для гольфу в Тернберрі.