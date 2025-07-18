США не підтримують авіудари Ізраїлю по Сирії – Держдеп

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс

Сполучені Штати Америки не підтримали нещодавні авіаудари Ізраїлю по території Сирії. Вашингтон відкрито висловив незадоволення такими діями та оперативно вжив заходів для зниження напруженості. Про це під час брифінгу повідомила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, передає «Главком» з посиланням на Reuters.

«Щодо дій Ізраїлю – Сполучені Штати не підтримували останніх ударів. Ми ведемо активні дипломатичні перемовини з Ізраїлем і Сирією на найвищому рівні, щоб вирішити цю кризу та досягти тривалого врегулювання між двома суверенними країнами», – наголосила вона.

Водночас Брюс відмовилася прямо відповісти на запитання, чи схвалює Вашингтон подібні військові операції Ізраїлю, якщо Тель-Авів вважає їх виправданими.

«Я не коментуватиму ні майбутні, ні попередні перемовини. Ми наразі реагуємо саме на цей інцидент. Думаю, ми дуже чітко дали зрозуміти свою позицію – зокрема, президент США вже висловив своє невдоволення. І ми оперативно долучилися до врегулювання ситуації», – додала представниця Держдепу.

Також Брюс зазначила, що Вашингтон засуджує будь-які прояви насильства в Сирії та продовжує докладати дипломатичних зусиль, щоб стабілізувати ситуацію. За її словами, США закликають сирійську владу відігравати провідну роль у процесах інтеграції та відновлення миру в країні.

Нагадаємо, Ізраїль обстріляв президентський палац і будівлю сирійського Генерального штабу в Дамаску. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clash Report.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац також опублікував відео з ефіру сирійського телебачення, на якому видно ведучу, налякану ізраїльським ударом на задньому плані в центрі Дамаска.

«Почалися сильні удари», – написав Кац. За його словами, удари продовжаться, поки сирійська армія не вийде із Сувейди.

Як передає RFI, вихідними в Ес-Сувейді на півдні Сирії почалися міжконфесійні сутички між бедуїнськими сунітськими племенами та комбатантами-друзами. Зіткнення спалахнули після викрадення торговця-друза бедуїнами, які встановили пункт пропуску на трасі між містами Сувейда та Дамаск. Повідомлялося про викрадення ще кількох людей. Але незабаром стало відомо про їхнє звільнення.

Після двох днів зіткнень, 15 липня, сирійські урядові війська почали входити до Ес-Сувейду, переважно друзьке місто на півдні Сирії. За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, очевидців та друзьких груп, урядові війська втрутилися, заявивши про бажання владнати ситуацію в регіоні. Однак є інформація, що вони взяли участь у бойових діях проти угруповань друзів на боці бедуїнів.

Після заходження військ Дамаска ізраїльська армія завдала ударів по об'єктах сирійського уряду в Ес-Сувейді. Як заявив премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, їхня мета – «зберегти південний захід сирійської території у статусі демілітаризованої зони». Він заявляє, що не можна дозволити, щоб тут «було створено другий Ліван».