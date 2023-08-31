Винні українці? У польських студентів стало більше на одну проблему

Польські студенти потерпають від цін на оренду житла

У Польщі студентам та їхнім батькам стає все складніше сплатити повсякденні витрати, пише Onet. За останні роки вартість життя студента збільшилась на 75%. Основна складова – оренда житла, яка підскочила через попит з боку біженців з України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зростання цін на житло та вартість життя також позначається на студентах – молодих людях, які лише починають самостійне життя, часто у новому для них місті. Особливо лякають ціни на оренду кімнати чи студії, які можуть з'їсти понад половину студентського бюджету.

Як повідомляє портал Bankomania, пов'язаний із банком PKO BP, вартість життя студента зростає з кожним роком у середньому на кількасот злотих. Середня вартість збільшилась на 75% у 2015-2021 роках. Студентам доводилося витрачати все більше і більше, і вони відкладали все менше заощаджень – тому що, незважаючи на зростаючі витрати, їхній бюджет не особливо збільшується.

Будь ласка, читайте текст після реклами

З доповіді «Студентський гаманець 2022», опублікованої Варшавським банківським інститутом у співпраці зі Спілкою польських банків, можна зробити висновок, що ця тенденція зберігається. За оцінками інституту, середні витрати польського студента у 2022 році становили 3177 злотих на місяць (28,3 тис грн). Аж 18% респондентів у віці 18-24 років тоді заявляли, що на їхньому рахунку немає жодних заощаджень.

А 2023 року ситуація виглядала ще гірше, бо на ринок оренди вплинула велика кількість людей, які, рятуючись від війни в Україні, знайшли притулок у Польщі. Багато орендодавців, особливо у великих містах, підвищили ціни, пояснивши це попитом та інфляцією. Складається дуже складна ситуація для студентів із обмеженим бюджетом. Часто студенти денного відділення, особливо складних спеціальностей, не можуть поєднувати навчання та роботу – вони розраховують лише на підтримку батьків.

Нині оренда квартири чи навіть кімнати може з'їсти до половини щомісячного бюджету. Вартість оренди однокімнатної квартири у Варшаві, Кракові чи Вроцлаві коливається від 2,5 до 3,5 тисячі злотих (22,3-31,2 тис грн) на місяць. Кімнату можна зняти за одну тисячу злотих (майже 9 тис грн).

Залежно від обставин, якщо молодь навчається у державному університеті на денному, вона не платить за навчання. Якщо йому вдасться винайняти квартиру чи кімнату у зручному місці, він може заощадити на квитках на громадський транспорт (щомісячна вартість – близько 70-80 злотих (624-714 грн).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Частина студентів, які приїжджають із населених пунктів, розташованих неподалік великих міст, вважають за краще залишатися в будинку батьків і щодня їздити на навчання, щоб заощадити на оренді.

Нагадаємо, очікується, що восени у польських школах значно скоротиться число дітей з України. Про це повідомляє ukrayina.pl.

Багато біженців планували повернутися в Україну після закінчення навчального року. Вони хотіли, щоб їхні діти з вересня могли повернутися до українських шкіл.

На початку 2023 року в Польщі налічувалося 955 тисяч українців зі статусом Pesel Ukr. Зараз біженців менше, за деякими оцінками – на 15-20%, зауважив президент Об’єднання українців у Польщі Мирослав Скірка. За його словами, у Польщі залишилися переважно ті біженці, які мають намір проживати у Польщі тривалий час або осісти назавжди. Значна частина з них – освічені та забезпечені люди.