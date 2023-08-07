Росіяни створили на окупованих територіях школи з фальсифікації виборів – Центр нацспротиву

Основною метою «шкіл» є підготовка так званих «спостерігачів» для участі у псевдовиборах у диктаторській країні

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області з'явилися так звані «школи молодого виборця», які мають на меті навчати підлітків фальсифікації виборчого процесу. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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На цих заняттях старшокласників намагатимуться підготувати до «виборів президента РФ» на окупованих територіях. Фейкові виборчі комісії, які діють у співпраці з російською адміністрацією, будуть проводити навчання з фальсифікації результатів виборів. Основною метою «шкіл» є підготовка так званих «спостерігачів» для участі у псевдовиборах у диктаторській країні.

Ці «школи молодого виборця» планують почати працювати у вересні і займатися «навчанням» до березня 2024 року. Відповідальність за процес навчання покладена на «громадську палату», в якій, як стверджує опозиція, знаходяться декілька колаборантів, що працюють на інтереси російської адміністрації.

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Як повідомлялося, Росія має намір провести «вибори» на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей 10 вересня.

Європейський Союз засудив Росію за наміри провести так звані «вибори» на захоплених територіях України у вересні.

Також Центр нацспротиву повідомив, як росіяни готуються до «виборів» на окупованих територіях.

Нагадаємо, речник кремлівського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія «хоче контролювати» Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

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Речник диктатора заявив, що «Росія не планує окупувати інші території України», окрім тих, які кремлівський режим записав до «конституції РФ».