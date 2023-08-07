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Росіяни створили на окупованих територіях школи з фальсифікації виборів – Центр нацспротиву

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росіяни створили на окупованих територіях школи з фальсифікації виборів – Центр нацспротиву
фото з відкритих джерел

Основною метою «шкіл» є підготовка так званих «спостерігачів» для участі у псевдовиборах у диктаторській країні

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області з'явилися так звані «школи молодого виборця», які мають на меті навчати підлітків фальсифікації виборчого процесу. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

На цих заняттях старшокласників намагатимуться підготувати до «виборів президента РФ» на окупованих територіях. Фейкові виборчі комісії, які діють у співпраці з російською адміністрацією, будуть проводити навчання з фальсифікації результатів виборів. Основною метою «шкіл» є підготовка так званих «спостерігачів» для участі у псевдовиборах у диктаторській країні.

Ці «школи молодого виборця» планують почати працювати у вересні і займатися «навчанням» до березня 2024 року. Відповідальність за процес навчання покладена на «громадську палату», в якій, як стверджує опозиція, знаходяться декілька колаборантів, що працюють на інтереси російської адміністрації.

Як повідомлялося, Росія має намір провести «вибори» на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей 10 вересня.

Європейський Союз засудив Росію за наміри провести так звані «вибори» на захоплених територіях України у вересні.

Також Центр нацспротиву повідомив, як росіяни готуються до «виборів» на окупованих територіях.

Нагадаємо, речник кремлівського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія «хоче контролювати» Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. 

Речник диктатора заявив, що «Росія не планує окупувати інші території України», окрім тих, які кремлівський режим записав до «конституції РФ».

Теги: росія вибори навчання опозиція Європейський союз Дмитро Пєсков росіяни

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