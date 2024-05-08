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Вірменія відмовилась фінансувати Організацію договору про колективну безпеку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Вірменія відмовилась фінансувати Організацію договору про колективну безпеку
Організація договору про колективну безпеку – це військово-політичного блоку, який фактично очолює РФ
фото з відкритих джерел

Вірменія останнім часом не бере участі в діяльності структури ОДКБ

Вірменія не братиме участь у фінансуванні діяльності Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) – військово-політичного блоку, який де-факто очолює Росія. Про це розповіла речниця вірменського Міністерства закордонних справ Ані Бадалян у коментарі Factor.am.

Речниця вірменського МЗС Ані, що країна не буде давати грошей, але й не виступатиме проти ухваленого бюджету ОДКБ в обмеженому форматі.

Вірменія останнім часом не бере участі в діяльності структури ОДКБ, зокрема у спільних військових навчаннях, але поки не вийшла з блоку.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян сказав, що остаточне рішення країни щодо участі в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) буде залежати від того, чи там пояснять, у чому бачать свою «зону відповідальності» у Вірменії.

Раніше Вірменія вже ігнорувала саміт ОДКБ. Влада Вірменії вже неодноразово виказувала свою незадоволеність відсутністю ефективної підтримки ОДКБ в рамках міжнародної співпраці її країн-членів.

Як повідомлялося, Пашинян засумнівався в ефективності ОДКБ і російських миротворців у Карабасі. За його словами, системи безпеки і союзники, на яких Вірменія покладалася протягом багатьох років, показали вразливість його країни.

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Теги: МЗС Вірменія фінансування Нікол Пашинян ОДКБ

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