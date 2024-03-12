Пашинян пояснив, чому Вірменія не вийшла з Організації договору про колективну безпеку

Вірменія поки заморозила участь в організації та не бере участі в засіданнях ОДКБ

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян сказав, що остаточне рішення країни щодо участі в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) буде залежати від того, чи там пояснять, у чому бачать свою «зону відповідальності» у Вірменії. Про це повідомляє News.am.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пашинян нагадав, що зараз Вірменія заморозила участь в організації та не бере участі в засіданнях, обговоренні документів і не використовує свою квоту з призначення заступника керівника ОДКБ.

«Єреван просить, очікує і вимагає, щоб партнери в ОДКБ дали відповідь на одне запитання: яка зона відповідальності організації у Вірменії», – сказав він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пашинян зазначив, що до війни з Азербайджаном Вірменія вважала, що може розраховувати на підтримку у разі посягань на її суверенну територію і це є реальною «червоною лінією», але після подій останніх років розчарувалася «відсутністю реакції», передбаченої статутом ОДКБ.

«Коли під час вторгнення Азербайджану у травні 2021 року Вірменія зафіксувала, що червона лінія перейдена, з боку ОДКБ не було кроків, передбачених статутом. Тоді Єреван не став підіймати ніяких питань, вони обговорювалися у робочому порядку.

Потім були нові вторгнення Азербайджану у листопаді 2021, вересні 2022 року. Тобто ми не просто одно дня «прокинулись і згадали» про ОДКБ, це був тривалий процес, який почався ще у 2020 році, навіть раніше», – сказав вірменський прем’єр.

Пашинян зазначив, що якщо в ОДКБ зможуть дати відповідь, якою є сфера відповідальності організації щодо Вірменії, і це буде відповідати уявленням Єревана, то «питання буде вирішене».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Якщо ж ні, Вірменія вийде з ОДКБ. Коли – сказати не можу», – підсумував прем’єр Вірменії.

Раніше Вірменія вже ігнорувала саміт ОДКБ. Влада Вірменії вже неодноразово виказувала свою незадоволеність відсутністю ефективної підтримки ОДКБ в рамках міжнародної співпраці її країн-членів.

Згодом Пашинян засумнівався в ефективності ОДКБ і російських миротворців у Карабасі. За його словами, системи безпеки і союзники, на яких Вірменія покладалася протягом багатьох років, показали вразливість його країни.

Нагадаємо, Вірменія звинуватила Азербайджан у підготовці до війни.

Єреван стурбований тим, що Азербайджан, підбадьорений успіхом у Карабасі, може вдертися на територію Вірменії, щоб створити сухопутний міст до ексклава Нахічевань.