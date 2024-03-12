Головна Світ Політика
search button user button menu button

Пашинян пояснив, чому Вірменія не вийшла з Організації договору про колективну безпеку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Пашинян пояснив, чому Вірменія не вийшла з Організації договору про колективну безпеку
Вірменія «просить, очікує і вимагає» відповіді ОДКБ щодо ролі країни в організації
фото з відкритих джерел

Вірменія поки заморозила участь в організації та не бере участі в засіданнях ОДКБ

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян сказав, що остаточне рішення країни щодо участі в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) буде залежати від того, чи там пояснять, у чому бачать свою «зону відповідальності» у Вірменії. Про це повідомляє News.am.

Пашинян нагадав, що зараз Вірменія заморозила участь в організації та не бере участі в засіданнях, обговоренні документів і не використовує свою квоту з призначення заступника керівника ОДКБ.

«Єреван просить, очікує і вимагає, щоб партнери в ОДКБ дали відповідь на одне запитання: яка зона відповідальності організації у Вірменії», – сказав він. 

Пашинян зазначив, що до війни з Азербайджаном Вірменія вважала, що може розраховувати на підтримку у разі посягань на її суверенну територію і це є реальною «червоною лінією», але після подій останніх років розчарувалася «відсутністю реакції», передбаченої статутом ОДКБ.

«Коли під час вторгнення Азербайджану у травні 2021 року Вірменія зафіксувала, що червона лінія перейдена, з боку ОДКБ не було кроків, передбачених статутом. Тоді Єреван не став підіймати ніяких питань, вони обговорювалися у робочому порядку.

Потім були нові вторгнення Азербайджану у листопаді 2021, вересні 2022 року. Тобто ми не просто одно дня «прокинулись і згадали» про ОДКБ, це був тривалий процес, який почався ще у 2020 році, навіть раніше», – сказав вірменський прем’єр. 

Пашинян зазначив, що якщо в ОДКБ зможуть дати відповідь, якою є сфера відповідальності організації щодо Вірменії, і це буде відповідати уявленням Єревана, то «питання буде вирішене».

«Якщо ж ні, Вірменія вийде з ОДКБ. Коли – сказати не можу», – підсумував прем’єр Вірменії. 

Раніше Вірменія вже ігнорувала саміт ОДКБ. Влада Вірменії вже неодноразово виказувала свою незадоволеність відсутністю ефективної підтримки ОДКБ в рамках міжнародної співпраці її країн-членів.

Згодом Пашинян засумнівався в ефективності ОДКБ і російських миротворців у Карабасі. За його словами, системи безпеки і союзники, на яких Вірменія покладалася протягом багатьох років, показали вразливість його країни.

Нагадаємо, Вірменія звинуватила Азербайджан у підготовці до війни.

Єреван стурбований тим, що Азербайджан, підбадьорений успіхом у Карабасі, може вдертися на територію Вірменії, щоб створити сухопутний міст до ексклава Нахічевань.

Читайте також: 

Теги: Вірменія Нікол Пашинян ОДКБ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше Вірменія вже ігнорувала саміт ОДКБ
Вірменія хоче подати заявку на вступ до Євросоюзу
9 березня, 15:43
Вірменія заявила, що її прикордонні війська повинні в повному обсязі нести службу в міжнародному аеропорту «Звартноц»
Вірменія вимагає вивести російських прикордонників з аеропорту в Єревані
7 березня, 07:59
Симонян заявив, що Вірменії слід думати в напрямку ЄС, але оскільки йдеться про державу, то недобре робити різкі кроки
Вірменія задумалась про вступ в ЄС
29 лютого, 16:15
Росія хоче взяти кредити у Китаю в юанях – ЗМІ
Росія хоче взяти кредити у Китаю в юанях – ЗМІ
27 лютого, 04:50
Зеленський незабаром може відвідати Азербайджан
Зеленський незабаром може відвідати Азербайджан
26 лютого, 22:50
Дата візиту Зеленського остаточно не підтверджена
Зеленський незабаром відвідає Вірменію
23 лютого, 20:52
Пашинян додав, що кілька місяців тому Росія «відкрито закликала вірменське населення повалити владу»
Вірменія призупинила свою участь в Договорі про колективну безпеку
23 лютого, 08:19
За словами прем'єр-міністра Вірменії, Азербайджан відхилив ідею проведення делімітації кордону
Вірменія звинуватила Азербайджан у підготовці до війни
15 лютого, 19:48
Близько восьмої ранку азербайджанські збройні сили припинили вогонь у напрямку вірменських позицій
Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в обстрілах кордону
13 лютого, 09:06

Політика

РФ заборонила в’їзд топпосадовцям та політикам країн Балтії
РФ заборонила в’їзд топпосадовцям та політикам країн Балтії
Найманець-вагнерівець: Власником ПВК «Вагнер» є Путін
Найманець-вагнерівець: Власником ПВК «Вагнер» є Путін
Пашинян пояснив, чому Вірменія не вийшла з Організації договору про колективну безпеку
Пашинян пояснив, чому Вірменія не вийшла з Організації договору про колективну безпеку
Єврокомісія шукає нові способи надання Україні фінансової допомоги – Bloomberg
Єврокомісія шукає нові способи надання Україні фінансової допомоги – Bloomberg
Падіння літака Іл-76: російська влада назвала причину
Падіння літака Іл-76: російська влада назвала причину
Шольц прокоментував ідею обміну Taurus на Storm Shadow
Шольц прокоментував ідею обміну Taurus на Storm Shadow

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
171K
Нове правило застосування ядерної зброї. Росія відреагувала на пропозицію Китаю
20K
У Росії впав літак. На борту було 12 людей (відео)
19K
Атака дронів на РФ, заява Байдена щодо допомоги Україні: головне за ніч
17K
Путін заборонив британським рибалкам ловити рибу в частині Баренцового моря
13K
Україна збирається конфіскувати майно російського виробника «Кинджалів»
9494
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 12 березня
Сьогодні, 05:50
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через загрозу балістики
Сьогодні, 00:45
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Страшенно цікаво. Топ-5 найстрашніших фільмів жахів
Вчора, 21:13
Перемога українського фільму на «Оскарі», атака на Харків: головне за ніч
Вчора, 06:58
Місцями дощ і сильний вітер: прогноз погоди на 11 березня
Вчора, 04:51

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua