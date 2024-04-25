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На скільки Україні вистачить допомоги від США: відповідь Саллівана

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На скільки Україні вистачить допомоги від США: відповідь Саллівана
США можуть забезпечувати Україну тим, що їй потрібно, впродовж 2024 року
фото: seaforces.org

Коментуючи схвалення додаткового фінансування для України, Салліван визнав, що на цей процес пішло «надто багато» часу

Допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки, яку схвалив Конгрес, має вистачити до кінця поточного року. Про це на брифінгу заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

«Я дійсно очікую, що з тією кількістю ресурсів, які ми маємо зараз, ми можемо продовжувати забезпечувати Україну тим, що їй потрібно, впродовж 2024 року», – сказав він.

Коментуючи схвалення додаткового фінансування для союзників США, зокрема для України, Салліван визнав, що на цей процес пішло «надто багато» часу.

Він додав, що сьогоднішній пакет військової допомоги США на $1 млрд «є чудовою новиною для України», але українські Збройні сили все ще перебувають під жорстким тиском на полі бою.

«Наслідки затримки відчули в Україні. За останні пів року Україна була змушена економити боєприпаси, і це призвело до втрати частини території на сході, зокрема Авдіївки. Піде певний час, аби вийти з тієї ями, яку утворила піврічна затримка до схвалення Конгресом додаткового фінансування», – сказав Салліван.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив інформацію про те, що Україна вже отримала ракети Atacms.

Нагадаємо, президент США Джо Байден затвердив своїм підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад $60 млрд на підтримку України. Згодом стало відомо, яке озброєння отримає Україна в новому пакеті військової допомоги від США. 

Як повідомлялося, Сенат США ухвалив законопроєкт, який передбачає допомогу Україні на майже $61 млрд. Документ підтримала переважна більшість американських законодавців, «за» – 79 конгресменів, «проти» – 18.

Читайте також: $61 мільярд – наш! Конгрес схвалив допомогу Україні: хто насправді отримає ці гроші?
Теги: військова допомога США фінансування

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