Національна спілка журналістів закликає ЗМІ бойкотувати Безуглу

Голова НСЖУ висловив «повну солідарність голові» Наглядової Ради «Суспільного мовлення» Світлані Остапі та колегам із «Суспільного»

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко та громадське об'єднання «Медіарух» висловилися на захист «Суспільного» і закликали припинити політичні атаки і тиск на мовника. Таким чином вони відреагували на закиди народної депутатки Мар’яни Безуглої на адресу «Суспільного».

«Політичні атаки, наклепи і цькування у соцмережах, які практикує одна з народних депутаток, заслуговують на однозначне засудження не лише журналістами та медіаекспертами, а й фракцією «Слуга народу» та представниками влади», – написав він у Facebook.

Томіленко зазначив, що сьогодні під час засідання Громадської Ради комітет з питань свободи слова підтримав звернення від НСЖУ на підтримку Суспільного мовника, «дискредитацією якого раптово зайнялась парламентарка, яка претендує на експертність у сфері національної безпеки і оборони».

Голова НСЖУ закликав журналістів бойкотувати депутатку Мар'яну Безуглу, яка висунула низку звинувачень на адресу «Суспільного».

«Закликаю колег не словом, а ділом бойкотувати народну депутатку М.Б. — не запрошувати на ефіри, не брати коментарі. Не давати медійні майданчики очевидному ворогу свободи слова і хейтеру медійників», — зазначив Томіленко.

Він також опублікував Звернення Громадської ради парламентського Комітету з питань свободи слова.

На захист «Суспільного» виступили також учасники «Медіаруху». Вони закликали припинити тиск на «Суспільне мовлення» та зберегти за ним вечірні прайми телемарафону.

Медійники зазначили, що протягом останнього тижня в публічному просторі відбулася серія інформаційних та інституційних атак на «Суспільне». Зокрема, висловлювання народної депутатки Мар’яни Безуглої та просування ідеї позбавити «Суспільне» вечірніх праймових годин. Автори заяви вважають «збіг цих подій невипадковим» і висловлюють «свою рішучу підтримку Суспільному мовленню, яке є прикладом однієї з найуспішніших реформ, втілених після Революції Гідності».

«Це підтверджують численні моніторинги та свідчення як українських, так і міжнародних організацій. Це відзначає і сама аудиторія мовника, довіра з боку якої зросла із 60,5% у 2020 до 86% у 2023 році», — йдеться у заяві.

У «Медіарусі» зазначили, що під час воєнного стану моніторинги дотримання журналістських стандартів у марафоні «Єдині новини» також показують, що серед усіх мовників «Суспільне» найбільш збалансовано надає слово представникам політичних фракцій у Верховній Раді.

Таким чином, Суспільне мовлення в умовах війни на належному рівні виконує свою роль з інформування загалу про події, що становлять значний публічний інтерес. «Звертаємо увагу, що мовник працює в умовах жорсткого недофінансування, тоді як держава не шкодує грошей на створення нових телеканалів та радіостанцій», — йдеться у зверненні.

Медійники наголосили, що всупереч законодавству жодного разу від часу створення Суспільного мовника у 2017 році на його діяльність не було виділено коштів, які б дорівнювали закріпленій на рівні закону нормі гарантованого фінансування в 0,2% загальної суми видатків державного бюджету.

У «Медіарусі» наголосили, що будь-який тиск на мовника є неприпустимим. Йдеться, зокрема, про тиск на редакційну політику, фінансовий тиск та поширення неперевіреної чи неправдивої інформації.

«Ми, українські журналісти, медіа та медійні організації, учасники «Медіаруху», закликаємо припинити тиск на «Суспільне мовлення», зберегти за ним вечірні прайми телемарафону, зреагувати на неправдиві висловлювання народної депутатки Безуглої та виділити достатній бюджет мовнику на 2025 рік», – йдеться в заяві.

24 квітня народна депутатка Мар’яна Безугла опублікувала у Facebook кілька постів щодо доцільності фінансування шести державних каналів, зарахувавши до «державних» і «Суспільне Мовлення».

Зокрема, вона зазначила, що «Суспільне», «Дом» і FreeДом мають мізерні охоплення і диверсифікують кошти», і запропонувала залишити фінансування лише одного каналу, зокрема «Ради» або «Суспільного».

Згодом, вже у іншому дописі нардепка написала, що з кількох джерел їй стало відомо про існування схеми, за якою чоловіків нібито «прилаштовують на «Суспільне» заради броні на пів ставки». Однак за документами ці люди начебто працюють на повну ставку, заявила тоді нардепка. Безугла додала, що готує депутатський запит.

Нагадаємо, учора, 29 квітня, Суспільне Мовлення звернулося до комітетів Верховної Ради з проханням дати оцінку висловлюванням народної депутатки Мар’яни Безуглої, розглянути спроби тиску на компанію та дати оцінку спробам підірвати реформу мовника. Про це йдеться в заяві мовника, оприлюдненій на його сайті у понеділок, 29 квітня.