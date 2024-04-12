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«Довіра до США буде під питанням»: польський міністр різко висловився щодо дій Конгресу

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Довіра до США буде під питанням»: польський міністр різко висловився щодо дій Конгресу
Сікорський: Закликаю знову спікера Джонсона: дайте демократії ухвалити рішення. Якщо цього не буде, Росія буде завдавати нових руйнувань, а довіра до США буде під питанням
фото з відкритих джерел

Польський політик вкотре закликав Конгрес США ухвалити рішення на користь України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський дорікнув Конгресу США за нерішучість пов'язану з рішенням про допомогу Україні. Він наголосив, що Україні вже бракує ракет до ППО, тож гуманітарна ситуація буде погіршуватися. Про це політик сказав в ефірі CNN.

За його словами, такі удари по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином, у той час як Київ давно просить про розблокування допомоги США. 

«Зараз ми можемо бачити, до чого призводить відсутність допомоги. Українські ТЕС руйнують одна за іншою. Скоро українські міста можуть лишитися без світла. І я очікую, що це може означати велику хвилю біженців», – пояснив очільник польського МЗС.

Сікорський нагадав, як Байден приїжджав до Києва і запевняв у підтримці. Водночас проєкт про додаткове фінансування на підтримку України чекає рішення Конгресу фактично з серпня 2023 року. 

«Закликаю знову спікера Джонсона: дайте демократії ухвалити рішення… Питання потрібно винести на голосування, щоби кошти і необхідна зброя могли постачатися Україні. Якщо цього не буде, Росія буде завдавати нових руйнувань, а довіра до США буде під питанням», – наголосив Сікорський.

Польський політик додав, що сама Польща вже витрачає на оборону близько 4% ВВП, маючи на увазі давні дорікання експрезидента Дональда Трампа про те, що європейці роблять недостатній внесок у колективну безпеку НАТО, повністю покладаючись на США. 

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Німеччину передати для ЗСУ далекобійні ракети Taurus. За його словами, це «значно» посилить Україну у протистоянні російській агресії. 

Також Польща ухвалила рішення подвоїти внесок на чеську ініціативу з придбання артилерійських боєприпасів для України. Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час візиту до Риги.

До слова, Радослав Сікорський відреагував на заяву Олександра Лукашенка щодо підготовки до війни: «Нехай спробує. Подивимося, хто виграє».

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Теги: росія Польща міністр зброя фінансування

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