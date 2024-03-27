Наступ на Харків!? Може, не варто вірити росіянам

Як російські новини створюють паніку у Харкові

Мені тут журналісти першими почали обривати телефон та інші канали зв'язку – що там із наступом на Харків? Правда, що місто можуть незабаром захопити, а потім переговори?

Я трохи охренів від такого прогнозу, але списав на загальний стрес професії. Потім почали писати друзі. Потім знайомі. Потім незнайомі. З тим самим питанням. Чи не настав час валити з Харкова, поки його не оточили і не рівняють із землею? Думаю, що діється? Чому раптом Харків? Знайшов увечері у стрічку новин.

Російський сайт Meduza про це пише. З посиланням на двох співрозмовників, близьких до Кремля, джерело в уряді Росії та одного з високопосадовців «Єдиної Росії». Так, трохи реальності вам в якості заспокійливого.

Перше – за нашим Куп'янським напрямком. Де тримає оборону наша 41 омбр та у її складі ГРІМ. І ще ряд бригад, без їхнього дозволу називати не буду, але вони цілком бойові з досвідом. Рубежі наші це Сінькова, про яку всі чули, Петропавлівка, Куп'янськ-Вузловий. Тут не було жодного дня паузи. Вони лізуть щодня, результати на табло. На сумному табло їхніх військових. Втрати у супротивника великі і не тільки під час штурмів. По ближніх тилах, по складах, логістиці та бліндажах працюють наші екіпажі дронів, арта та розвідка. Стоїмо міцно, у землю зарилися. Змінити ситуацію принципово у противника зараз немає сил.

Друге варіант наступу з боку Білгорода. Там теж немає таких ресурсів, щоби впевнено перти на Харків. І непомітно їх не зосередиш – знатимемо дуже заздалегідь. І наші вже на них там чекають, а буде концентрація військ противника – швидко підійдуть резерви. Генштаб ці моменти знає та сценарії реакції готові. Тим більше, що Главком Сирський буває тут на передовій досить часто, тобто має обстановку. Додайте до цього те, що у Білгородській області і без того спекотно – вони навіть перекидають туди якісь підрозділи від нас, щоб боротися з російськими визвольними підрозділами, що зайшли туди.

Третє. Це Харків. У разі реальної загрози місту хтось поїде. А хтось категорично проти перетворення рідного міста на Маріуполь. Тут до ЗСУ додасться одразу стільки добровольців ТРО, що будь-яку спробу прориву придушать.

Тож не лякайтеся і не панікуйте від сумнівних російських новин. Не виключено, що вони спеціально роблять такі вкидання, щоб налякати вас і зробити слабшим. Харків вистояв уже вперше. Коли було важче. Зараз він Кремлю точно не по зубах. На даний момент це все. Будь-яка зміна обстановки не пройде непомітно.