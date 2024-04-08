Азербайджан заявив, що Вірменія обстріляла його територію

Азербайджан зазначає, що підрозділами армії «було вжито адекватних заходів у відповідь»

Міноборони Азербайджану повідомило про обстріл позицій своїх військ у районі населеного пункту Шада зі стрілецької зброї з території Вірменії. Про це повідомило Міністерство оборони Азербайджану.

«7 квітня близько 17:15 підрозділи збройних сил Вірменії з позицій, розташованих у напрямку населеного пункту Султанбек району Пашали, піддали обстрілу зі стрілецької зброї позиції Азербайджанської Армії у напрямку населеного пункту Шада Шахбузького району Нахічеванської Автономної Республіки», – йдеться у повідомленні.

Азербайджан зазначає, що підрозділами армії «було вжито адекватних заходів у відповідь».

Нагадаємо, що у лютому прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Азербайджан планує військові дії на кордоні з перспективою перетворення ескалації у повномасштабну війну проти Вірменії.

Єреван стурбований тим, що Азербайджан, підбадьорений успіхом у Карабасі, може вдертися на територію Вірменії, щоб створити сухопутний міст до ексклава Нахічевань.

До слова, 1 березня влада Азербайджану скасувала візит президента України Володимира Зеленського до регіону. Очікувалося, що він мав відвідати країну та Вірменію у березні.

Зазначається, що візит Зеленського скасувала влада Баку, однак точної причини не вказано.