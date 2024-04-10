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Міноборони повідомило, коли розпочнеться підготовка законопроєкту про демобілізацію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міноборони повідомило, коли розпочнеться підготовка законопроєкту про демобілізацію
Кінцевий термін служби українських військових буде винесено в окремий законопроєкт
фото: Reuters

За словами речника Міноборони, демобілізаційний законопроєкт буде розроблятися не з нуля

Розробка законопроєкту про демобілізацію українських військових незабаром розпочнеться. Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

Лазуткін наголосив, що кінцевий термін служби українських військових буде винесено в окремий законопроєкт.

«Ніхто не відмовляється від демобілізації, а якщо бути точним – то звільнення у запас військових, які вже три роки воюють. Термін 24 місяці відпочинку він нікуди не зникає. Проєкт буде розроблятися, він буде розроблятися не з нуля. І цей процес розпочнеться вже найближчим часом», – пояснив Лазуткін.

Нагадаємо, через оперативну ситуацію на фронті Генеральний штаб ЗСУ хоче, аби демобілізаційні норми із законопроєкту про мобілізацію були розглянуті в окремому законопроєкті.

Раніше Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони під час обговорення правок у законопроєкт про мобілізацію, який готується до другого читання, виключив положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців, який готується до другого читання.

Виключення питання демобілізації із законопроєкту ініціював головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підготував остаточний варіант мобілізаційного законопроєкту до другого читання.

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Теги: війна військові демобілізація Міноборони законопроєкт

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