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Росія хоче кинути виклик суверенітету Вірменії – ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія хоче кинути виклик суверенітету Вірменії – ISW
Кремль намагається встановити військову та політичну владу над Вірменією
фото: Reuters

Російські військові затримали ще одного російського громадянина у Вірменії

Росія, ймовірно, намагається встановити військову та політичну владу над Вірменією, а також хоче кинути виклик суверенітету країни. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Вірменське відділення міжнародної правозахисної організації Гельсінська громадянська асамблея у Ванадзорі 9 квітня повідомило, що російська військова поліція на 102-й військовій базі в Гюмрі у Вірменії затримала громадянина Росії Анатолія Щетіна. Чоловіка затримали за дезертирство та мають намір примусово перевести до Росії. 

Юрист Гельсінської громадянської асамблеї Ані Чатінян повідомила, що організація направила заяву про злочин до Генпрокуратури Вірменії та що російські правоохоронні органи не мають права затримувати людей у Вірменії і мають передати справу вірменським правоохоронним органам. 

Генеральна прокуратура Вірменії повідомила, що опрацювала звіт Гельсінської громадянської асамблеї відповідно до своїх процедур. Російська військова поліція на 102-й військовій базі раніше затримувала громадянина Росії у Вірменії за дезертирство в грудні 2023 року.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у лютому 2024 року відреагував на арешт чоловіка, що трапився у грудні 2023 року та заявив, що влада Вірменії розслідує інцидент і що Вірменія «не може миритися з незаконними діями на своїй території». 

Нагадаємо, Європейський Союз погодив історичний план, який допоможе вивести Вірменію з орбіти Росії і підтримати її економіку перед обличчям зростаючої напруженості в регіоні. Це стало результатом переговорів в Брюсселі між президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, державним секретарем США Ентоні Блінкеном і прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, повідомляє Politico.

До слова, Вірменія розробляє новий документ щодо співпраці з Євросоюзом, підписання якого планується в липні.

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Теги: арешт Вірменія поліція злочин Нікол Пашинян росія

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