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Вірменія закликала вивести російських миротворців із Нагірного Карабаху

Надія Карбунар
glavcom.ua
Вірменія закликала вивести російських миротворців із Нагірного Карабаху
Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян під час засідання Ради Безпеки ООН
фото: AP

Росіян пропонують замінити на французів та американців

Вірменія на засіданні ООН закликала вивести російських миротворців із Карабаху, замінивши їх на французів та американців.

Це необхідно, щоб миротворчі сили під мандатом ООН забезпечували стабільність та безпеку в Нагірному Карабаху», – заявив міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян.

Нагадаємо, що 19 вересня міноборони Азербайджану заявило про «антитерористичні заходи» в Карабасі для відновлення конституційного ладу країни. Формальним приводом став підрив вантажівки, у якому звинуватили вірменських військових.

Як стало відомо згодом, бойові дії в Нагірному Карабасі припинено.

До слова, під час обстрілу в Нагірного Карабаху загинув заступник командувача підводних сил Північного флоту. Він входив до командування миротворчого контингенту. 

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Теги: міністр

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