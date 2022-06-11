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    Політика

    Виробництво боєприпасів. США визнали свою залежність від Китаю та Росії

    Потрібен пошук альтернативних джерел напівметалу - Виробництво боєприпасів. США визнали свою залежність від Китаю та Росії
    Потрібен пошук альтернативних джерел напівметалу
    фото з відкритих джерел

    У США запасів сурми вистачить до 2025 року

    Наразі американських запасів сурми для виробництва боєприпасів вистачить до 2025 року, у зв'язку з чим потрібен пошук альтернативних джерел цього напівметалу. Про це інформує Defense News з посиланням на звіт Комітету Палати представників США у справах збройних сил.

    Видання нагадує, що з постачання сурми США залежать переважно від Китаю, і меншою мірою – від Росії.

    «Комітет стурбований нещодавньою геополітичною динамікою у відносинах з Росією та Китаєм і тим, як це може прискорити збої в ланцюжку поставок, особливо щодо сурми», – йдеться в документі.

    Зазначається, що сурма необхідна для виробництва боєприпасів та зброї: від куль і вибухівки – до ядерної зброї, а також іншого військового обладнання, такого як окуляри нічного бачення.

    Нагадаємо, Китай зізнався, чи допомагає Росії у війні проти України.

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    Теги: росія окупанти США війна Україна окупація #stoprussia
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    Виробництво боєприпасів. США визнали свою залежність від Китаю та Росії