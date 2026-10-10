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США пригрозили Україні наслідками через удари по російських НПЗ – Axios

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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США пригрозили Україні наслідками через удари по російських НПЗ – Axios
Трамп вимагає від України припинити удари по російських НПЗ
фото: AP

За даними ЗМІ, США пригрозили Україні припиненням передачі розвідданих, проте у Вашингтоні це заперечують

Адміністрація президента США Дональда Трампа намагалася переконати Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах.  Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

За інформацією видання, Трамп вирішив укласти угоду з російським диктатором Володимиром Путіним щодо дизельного пального після того, як президент України Володимир Зеленський проігнорував близько шести прохань Вашингтона припинити атаки на російські НПЗ.

Axios наголошує, що українські атаки на російські НПЗ виявилися ефективними та спричинили енергетичну кризу в Росії. Москва запровадила заборону на експорт дизельного пального, що додатково посилило тиск на світові ринки.

Водночас Зеленський пропонував Трампу та його представникам Стіву Віткоффу й Джареду Кушнеру взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Україна була готова зупинити атаки на російські НПЗ за умови, що Росія припинить обстрілювати українські електростанції.

Однак, за словами американського посадовця, Трамп наполягав на односторонньому припиненні українських атак, оскільки вважав, що вони сприяють подорожчанню пального у Штатах. При цьому президент США не прирівнював удари по російських НПЗ до атак РФ на українську енергосистему. 

Під час восьмигодинних переговорів у Маямі 9 жовтня Віткофф і Кушнер повідомили українській делегації, що Трамп планує провести телефонну розмову з Путіним та скасувати санкції на експорт російського дизельного пального. Один з українських посадовців розповів Axios, що американські представники пригрозили припиненням передачі розвідувальних даних, якщо Київ продовжить ігнорувати прохання Трампа щодо ударів по НПЗ.

Водночас представник американської адміністрації заперечив, що така погроза пролунала. За його словами, Віткофф і Кушнер лише нагадали українській стороні, що США залишаються надійним партнером, який постачає озброєння та розвіддані. Тому Вашингтон очікує, що Київ утримається від дій, які завдають шкоди американським споживачам.

«Атаки на нафтопереробні заводи завдають болю Росії, але вони також завдають болю США», – заявив американський посадовець.

Нагадаємо, спеціальний представник президента США Стів Віткофф зробив заяву за підсумками переговорів у Маямі. Він назвав зустріч продуктивною та повідомив, що сторони обговорили можливі шляхи деескалації й завершення російсько-української війни.

Особливу увагу було приділено гарантіям безпеки для України, стійкості української енергосистеми напередодні зими та експорту зерна. Також учасники переговорів розглянули довгострокові домовленості, які мають зміцнити безпеку України та Європи й запобігти новим конфліктам.

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Теги: США Дональд Трамп завод нафтопродукти війна

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