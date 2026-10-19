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«Росія особливо нічого не робить в Україні»: Трамп знову розкритикував Зеленського

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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«Росія особливо нічого не робить в Україні»: Трамп знову розкритикував Зеленського
Трамп вирушив до Канзасу для участі в передвиборчому заході на підтримку республіканців
фото: Getty Images

Дональд Трамп заявив, що український лідер міг раніше укласти вигіднішу угоду, і закликав змінити представника Києва на переговорах.

Президент США Дональд Трамп назвав дії Росії у війні проти України прийнятними та звинуватив українського президента Володимира Зеленського в небажанні припиняти бойові дії. Американський лідер також заявив, що Київ міг раніше домовитися на вигідніших умовах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяви американського президента під час спілкування з журналістами.

Трамп не хоче переривати переговори з Путіним

Дональд Трамп заявив, що не прагне припиняти переговорний процес із російським диктатором Володимиром Путіним щодо війни проти України. За словами президента США, він не хоче відмовлятися від спроб досягти домовленостей посеред процесу.

Оцінюючи дії Москви, Трамп висловився прихильно про поведінку Росії у війні. Він заявив, що російська сторона поводиться «цілком нормально» і «особливо нічого не робила».

Американський президент згадав і Китай. На його думку, китайський лідер Сі Цзіньпін також поводився справедливо щодо України. Трамп додав, що Росія та Китай ще не продемонстрували всіх своїх можливостей і знають, що він цінує їхню стриманість.

Президент США звинуватив Зеленського в небажанні завершувати війну

Трамп укотре поставив під сумнів готовність Володимира Зеленського припинити бойові дії. Він заявив, що український президент нібито не докладає достатніх зусиль для врегулювання ситуації.

«Зеленський не надто сприяє вирішенню ситуації. Мені здається, він не хоче, щоб це припинилося. Але я хочу, щоб люди не гинули», – сказав Трамп.

Так він прокоментував позицію українського лідера щодо дій Вашингтона. Раніше Зеленський заявляв, що США ризикують опинитися на неправильному боці історії. У відповідь Трамп сказав: «Зеленський не знає, про що говорить».

Американський президент також поставив під сумнів те, хто має представляти Україну на переговорах із Росією.

«Настав час, щоб хтось інший вів переговори від імені України», – заявив Трамп.

Він додав, що Сполучені Штати надали Україні значну допомогу, але, за його словами, не отримали нічого натомість.

«Росія особливо нічого не робить в Україні»: Трамп знову розкритикував Зеленського фото 1
скриншот: DRM News

Трамп заявив, що Зеленський міг раніше укласти вигіднішу угоду

Окремо президент США стверджував, що Україна могла досягти кращих умов домовленостей, якби Зеленський раніше дослухався до його порад.

«Зеленський мав би вже давно покласти край цій війні. Якби він прислухався до мене, то вже давно уклав би набагато вигіднішу угоду. І на його боці було б мільйон людей», – заявив Трамп.

Остання фраза не дає підстав трактувати згадку про мільйон людей як точну оцінку загиблих або врятованих. Без додаткового контексту її значення залишається неоднозначним.

Трамп висловився про санкції та роботу Starlink

Відповідаючи на запитання про санкційний тиск на Росію, Трамп наголосив, що підтримує припинення війни. Водночас у його відповіді не прозвучало конкретного пояснення, які саме санкційні кроки він готовий підтримати.

Також американський президент заявив, що не знає, хто ухвалив рішення про припинення роботи Starlink в Україні, але хотів би з’ясувати це питання.

Крім того, Трамп сказав, що був би радий тристоронній зустрічі з Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном у Китаї.

Нагадаємо, 18 жовтня Володимир Зеленський в інтерв’ю Bloomberg заявив, що дії Вашингтона дедалі більше нагадують спробу змусити Україну піти на поступки Росії. Український президент також висловлював занепокоєння послабленням санкційного тиску на Москву.

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