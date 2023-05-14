ЗСУ готуються одразу до кількох контрнаступів – Defense Express

Танки Leopard 1A5, які Україна отримає від Німеччини у рамках військової допомоги

Міноборони Німеччини підтвердило виділення найбільшого з початку повномасштабної війни пакету військової допомоги для України

Збройні сили України планують та готуються одразу до декількох контрнаступів. Це потрібно, щоб звільнити всі окуповані території. Водночас західні союзники активно підсилюють спроможності ЗСУ не тільки на землі, а й у повітрі. Про це пише видання Defense Express.

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Так, Міноборони Німеччини підтвердило виділення найбільшого з початку повномасштабної війни пакету військової допомоги для України. На думку аналітиків, потрібно звернути увагу, з якою саме логікою Берлін міг формувати цей пакет.

За попередніми даними, в цей пакет вартістю 2,7 мільярдів євро буде включено 20 бойових машин піхоти Marder і 30 танків Leopard 1A5, 15 «зенітних танків» Gepard і чотири батареї ЗРК IRIS-T SLM на три пускові установки кожна + «декілька сотень» зенітних ракет, 100 бронемашин та 100 вантажівок для логістичного забезпечення, до 200 розвідувальних безпілотників та «значна кількість боєприпасів».

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Водночас військово-політичне керівництво України наголошувало, що для деокупації наших земель від російських загарбників, можливо, необхідно буде провести декілька контрнаступальних кампаній, для чого знадобиться відповідна військова номенклатура.

За словами аналітиків, такий меседж почули в Берліні, а тому бронетехніка та додаткова техніка також покладені на матеріально-технічне забезпечення, яке посилить військовий механізований підрозділ Сил оборони, призначений для наступальних операцій.

Раніше Зеленський повідомив, чого ще бракує Україні для контрнаступу.

Також станом на 12 травня Збройні сили України досягли успіхів на північний захід від Бахмута в ході локальних контратак.

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