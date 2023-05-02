Данілов не виключив застосування неочікуваних засобів для деокупації Криму

Данілов: «І якщо буде потреба в тому, щоб ми там використали трошечки інші засоби, вони обов’язково будуть використовуватися»

Україна буде звільняти Крим у такий спосіб, який вважатиме за необхідний. При цьому не виключені й неочікувані методи. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв’ю «Радіо Свобода».

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«Ми будемо звільняти (Крим – «Главком») в такий спосіб, який вважатимемо за необхідне… І якщо буде потреба в тому, щоб ми там використали трошечки інші засоби, вони обов’язково будуть використовуватися. І ні в кого ми питати з цього приводу дозволу не збираємося. Це наша земля, і наше завдання – її звільнити», – зазначив посадовець.

Водночас він не уточнив, про які саме засоби йдеться.

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Також Данілов прокоментував нещодавні вибухи на півострові.

«Господь милостивий до нашої країни, він періодично відправляє сигнали рашистам, що їм треба звідти забиратися. І ці сигнали йдуть у відповідний спосіб», – зауважив секретар РНБО.

Нагадаємо, що за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, наразі Україна не розглядає суто військовий наступ на окупований півострів. Натомість активно обговорюється військово-політичне звільнення.

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Як повідомлялося, 29 квітня приблизно о п'ятій годині ранку виникла пожежа на нафтобазі у Севастополі. Окупаційна влада заявила, що нафтобазу атакував безпілотник ЗСУ. Супутник зафіксував наслідки від вибуху.

Раніше Сили оборони півдня розкрили плани росіян. Російські загарбники активно проводять переміщення бронетехніки та артилерії в інші райони Криму. Але говорити про втечу окупантів із тимчасово окупованого півострова ще рано. Російські загарбники прибрали техніку з місць зберігання на півночі тимчасово окупованого Криму.

До слова, український генерал назвав три точки, на яких мають зосередитись ЗСУ, щоб звільнити Крим. З «неприступної фортеці» півострів може швидко перетворитися на пастку для ворога, якщо Україна вдарить по Перекопському перешийку, Кримському мосту та базі Чорноморського флоту.