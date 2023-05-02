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Данілов не виключив застосування неочікуваних засобів для деокупації Криму

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Данілов не виключив застосування неочікуваних засобів для деокупації Криму
Секретар РНБО Олексій Данілов
фото з відкритих джерел

Данілов: «І якщо буде потреба в тому, щоб ми там використали трошечки інші засоби, вони обов’язково будуть використовуватися»

Україна буде звільняти Крим у такий спосіб, який вважатиме за необхідний. При цьому не виключені й неочікувані методи. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Ми будемо звільняти (Крим – «Главком») в такий спосіб, який вважатимемо за необхідне… І якщо буде потреба в тому, щоб ми там використали трошечки інші засоби, вони обов’язково будуть використовуватися. І ні в кого ми питати з цього приводу дозволу не збираємося. Це наша земля, і наше завдання – її звільнити», – зазначив посадовець.

Водночас він не уточнив, про які саме засоби йдеться.

Також Данілов прокоментував нещодавні вибухи на півострові.

«Господь милостивий до нашої країни, він періодично відправляє сигнали рашистам, що їм треба звідти забиратися. І ці сигнали йдуть у відповідний спосіб», – зауважив секретар РНБО.

Нагадаємо, що за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, наразі Україна не розглядає суто військовий наступ на окупований півострів. Натомість активно обговорюється військово-політичне звільнення. 

Як повідомлялося, 29 квітня приблизно о п'ятій годині ранку виникла пожежа на нафтобазі у Севастополі. Окупаційна влада заявила, що нафтобазу атакував безпілотник ЗСУ. Супутник зафіксував наслідки від вибуху.

Раніше Сили оборони півдня розкрили плани росіян. Російські загарбники активно проводять переміщення бронетехніки та артилерії в інші райони Криму. Але говорити про втечу окупантів із тимчасово окупованого півострова ще рано. Російські загарбники прибрали техніку з місць зберігання на півночі тимчасово окупованого Криму. 

До слова, український генерал назвав три точки, на яких мають зосередитись ЗСУ, щоб звільнити Крим. З «неприступної фортеці» півострів може швидко перетворитися на пастку для ворога, якщо Україна вдарить по Перекопському перешийку, Кримському мосту та базі Чорноморського флоту. 

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Теги: Олексій Данілов звільнення контрнаступ Крим

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