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Пандемія Covid-19: уряд продовжив дію карантину в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пандемія Covid-19: уряд продовжив дію карантину в Україні
фото ілюстративне

Режим надзвичайної ситуації до 30 червня

Кабінет міністрів вирішив продовжити дію карантину в Україні через коронавірус щ на два місяці. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Як зазначається, уряд вніс зміни до розпорядження Кабміну «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту в режим надзвичайної ситуації» та постанову «Про встановлення карантину та введення обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом».

«Продовжено для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режим надзвичайної ситуації до 30 червня 2023 року. Також продовжено карантин на всій території України до 30 червня 2023 року», – уточнив Мельничук.

Раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я зможе оголосити про закінчення пандемії Covid-19 вже до кінця 2023 року.

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Теги: війна Telegram хвороби карантин коронавірус

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