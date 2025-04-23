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Безпілотники атакували Єлабугу в РФ, де виготовляють «шахеди»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Безпілотники атакували Єлабугу в РФ, де виготовляють «шахеди»
Завод дронів у Єлабузі – російський військовий завод, побудований 2023 року для широкомасштабного виробництва російської версії іранського БпЛА Shahed 136
фото: скриншот відео

Інформацію про ураження заводу підтверджують українські мілітарні та російські місцеві пабліки

Удень 23 квітня дрони атакували місто Єлабуга, що у російські республіці Татарстан. Саме тут виготовляють ударні дрони Shahed. Як передає «Главком», про атаку повідомив голова Єлабузького муніципального району Рустем Нурієв.

За його даними, над регіоном начебто вдалося збити один безпілотник, ніхто з цивільних не постраждав.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що на місці, де росіяни виробляють «шахеди» та різні дрони-обманки, було «дещо гучно, і дещо місцями вдало».

Відстань від крайньої точки кордону України та Росії до арсеналу – понад 1200 км
Відстань від крайньої точки кордону України та Росії до арсеналу – понад 1200 км
скриншот: google.com.ua/maps

«Понад 6 тис. ударних дронів виробили в Алабузі у 2024 році, і тисячі дронів приманок. Цього року була поставлена задача росіянами виробляти в Алабузі від 8 тис. до 10 тис. «Шахедів»/«Гераней» за рік і від 15 тис. дронів-обманок», – пише Коваленко.

Інформацію про ураження заводу підтверджують українські мілітарні та російські місцеві пабліки. За різними оцінками, нібито від шести до дев’яти дронів досягли цілі. 

Завод дронів у Єлабузі – російський військовий завод, побудований 2023 року в особливій економічній зоні «Алабуга» для широкомасштабного виробництва російської версії іранського БпЛА Shahed 136 під назвою «Герань-2». Завод розташований на відстані 1700 км від кордону з Україною.

Ще 2 квітня 2024 року у російському Єлабузі вперше під атаку дронів потрапив нафто-переробний завод.

Згодом Організація Об'єднаних Націй засудила атаку безпілотних літальних апаратів на «цивільну інфраструктуру» країни-агресорки. Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова ООН про засудження ударів по об'єктах у російському Татарстані. Він вважає, що партнери України мають підтримувати українські відповіді на атаки РФ. 

До відома, у місті Єлабуг російська влада організувала масове виробництво іранських військових безпілотників, якими Москва атакує міста України.

Також вчора, 22 квітня, у Росії стався вибух на одному із найбільших складів боєприпасів, розташований біля селища Барсово Володимирської області. Так, біля селища розташований 51-й арсенал Головного управління ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони РФ.

Оголошено евакуацію найближчого селища Барсове. Це вже не перші вибухи у цій місцевості. Ще у червні 2022 року тут було доволі гучно.

Теги: росія безпілотник дрон

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