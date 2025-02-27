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Румунія збиватиме російські дрони: сенат підтримав відповідний закон

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Румунія збиватиме російські дрони: сенат підтримав відповідний закон
Згідно із новим законом, румунська армія отримає право збивати невідомі дрони
фото: Армія inform

Безпілотники, що нелегально перетинають кордон Румунії та літають без дозволу, можуть бути нейтралізовані або знищені

Сенат Румунії 26 лютого ухвалив законопроєкт, що регулює процедури, за якими румунська армія отримує право збивати дрони, які незаконно порушують повітряний простір країни. Про це інформує «Главком» із посиланням на Digi24.

Повідомляється, що законопроєкт визначає заходи контролю за національним повітряним простором і встановлює відповідальні органи, які запобігатимуть несанкціонованому використанню пілотованих і безпілотних літальних апаратів.

Згідно з новими правилами, безпілотники, що нелегально перетинають кордон Румунії та літають без дозволу, можуть бути нейтралізовані або знищені, якщо їхній політ не вдається взяти під контроль силами Румунії або НАТО.

Документ також передбачає створення нової системи координації між відповідними державними органами для ефективного управління повітряним простором та забезпечення безпеки польотів.

Оскільки в румунській законодавчій системі Сенат є остаточним ухвалюючим органом для цього законопроєкту, він не потребує затвердження Палати депутатів і буде переданий на підпис президенту. Закон набуде чинності після офіційної публікації.

Раніше ми писали, що на Сумщині росіяни почали використовувати новий тип безпілотників для ударів по мирному населенню. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Сумської області.

Зазначається, що за останній тиждень окупанти п’ять разів атакували новими дронами, спорядженими вибухівкою. Внаслідок ударів загинула одна людина, ще троє отримали поранення. Крім того, вибухи пошкодили автомобілі та житлові будинки.

Нагадаємо, у Луганській області оператори 412-го полку Nemesis знищили зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10М4» (9К35М4) – одну з найсучасніших модифікацій радянського ЗРК «Стріла-10». Про це інформує «Главком» із посиланням на Telegram-канал Сил безпілотних систем.

Повідомляється, що ця система здатна вражати цілі на відстані до 5 кілометрів і на висоті від 10 метрів.

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Теги: безпілотник Румунія законопроєкт армія

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