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Безпілотник порушив повітряний простір Румунії? Міноборони зробили заяву

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Безпілотник порушив повітряний простір Румунії? Міноборони зробили заяву
Міністерство повідомило, що радар вперше зафіксував сигнал за 15 км на схід від села Чілія Вече в Тульчинському повіті
фото ілюстративне з відкритих джерел

«Інформації про можливе ураження цілі на національній території немає»

Пізно ввечері у четвер, 26 грудня, румунські радіолокаційні системи виявили невеликий літаючий об’єкт, ймовірно, безпілотник, який порушив повітряний простір країни. Про це повідомляє Міністерство оборони країни.

Як зазначили в оборонному відомстві Румунії, об’єкт порушив національний повітряний простір на відстані до 6 км вглиб країни в південно-східному повіті Тулча. Місто знаходить близько біля кордону з Україною.

Безпілотник порушив повітряний простір Румунії? Міноборони зробили заяву фото 1
скриншот: google.com/maps

Міністерство повідомило, що радар вперше зафіксував сигнал за 15 км на схід від села Чілія Вече в Тульчинському повіті.

Після цього було оголошено попередження населенню повіту про необхідність сховатися в укриття і розпочато процедуру виклику винищувачів, але радар втратив сигнал.

«Інформації про можливе ураження цілі на національній території немає», – додали у Міноборони Румунії.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду заявила, що російська ракета порушила молдовський повітряний простір у ніч на середу, 25 грудня. Про це Санду написала у X (Twitter).

Так, Санду заявила, що в день Різдва «Кремль обирає шлях руйнування – атакує енергетичну інфраструктуру України та порушує повітряний простір Молдови ракетою».

Водночас тоді Румунія не підтвердила, що її повітряний простір порушила ракета.

До слова, Румунія з 1 січня 2025 року припинять роботу 30 пунктів пропуску на її кордонах з іншими країнами ЄС. Про це повідомляє Digi24.

Як зазначило Міністерство внутрішніх справ Румунії, з 1 січня 2025 року країна закриє 30 наземних пунктів пропуску на кордонах з Угорщиною та Болгарією у зв’язку з тим, що стає повноправним членом Шенгенської зони.

Проте на кордонах ще можуть проводитися вибіркові перевірки документів.

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Теги: Міноборони Румунія радари укриття безпілотник ракета російська ракета

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