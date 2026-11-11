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«Укрзалізниця» іноді планує рух поїздів лише на день – Перцовський

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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«Укрзалізниця» іноді планує рух поїздів лише на день – Перцовський
Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський розповів про особливості роботи залізниці в умовах російських атак
фото: glavcom.ua

Через постійні загрози російських атак компанія змушена оперативно змінювати графіки руху

Російські атаки на залізничну інфраструктуру змушують «Укрзалізницю» планувати рух поїздів іноді лише на добу вперед. Через постійні безпекові загрози компанія не завжди може формувати стабільний розклад на тривалий період, як це роблять європейські перевізники. Про це заявив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський під час форуму «Всеохопна оборона: від концепції до дій», повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами Перцовського, залізничники змушені щодня враховувати ризики нових ударів та можливі обмеження руху на окремих напрямках. Через це рішення щодо курсування поїздів іноді доводиться ухвалювати безпосередньо в день відправлення.

«Наші колеги змушені планувати розклад іноді день у день, тому що ми не знаємо, чи раптом сьогодні вирішать перекрити Дніпро, чи завтра не буде сполучення на півночі, тому що знову піднімуться ретранслятори Білорусі й вони не даватимуть поїздам курсувати», – пояснив очільник компанії.

Для порівняння Перцовський навів приклад Австрії, де залізничні оператори вже можуть планувати рух поїздів на святкові дні 2028 року. В Україні ж довгострокове планування ускладнюють постійні зміни безпекової ситуації.

Водночас «Укрзалізниця» продовжує забезпечувати пасажирське сполучення, адаптуючи графіки до поточних умов. За словами Перцовського, така робота потребує оперативного реагування на загрози та постійного коригування маршрутів.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про зміну маршрутів поїздів після російських атак на Дніпро та Харків. Наприкінці жовтня перевізник організував альтернативні сполучення та додаткові пересадки для пасажирів. Голова правління компанії Олександр Перцовський запевнив, що залізничне сполучення з обома містами зберігатиметься. 

Також «Главком» писав про тимчасове припинення прямого залізничного сполучення із Сумами. Через посилення російських атак на інфраструктуру та рухомий склад у вересні поїзди почали курсувати до станції Конотоп, звідки пасажирів до Сум перевозили автобусами. 

Крім того, «Главком» повідомляв про тимчасове закриття продажу квитків на окремі рейси «Укрзалізниці». У серпні компанія пояснювала обмеження необхідністю перебудувати маршрути та графіки після пошкодження локомотивів, вагонів і залізничної інфраструктури внаслідок російських ударів.

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Теги: Укрзалізниця залізниця потяг

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