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Зеленський привітав залізничників із професійним святом

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Зеленський привітав залізничників із професійним святом
Володимир Зеленський привітав українських залізничників із професійним святом
фото: Zelenskiy / Official

Президент подякував працівникам Укрзалізниці за відданість і згадав тих, хто загинув унаслідок російських обстрілів

Президент України Володимир Зеленський привітав українських залізничників із професійним святом, яке відзначають 4 листопада. Глава держави подякував працівникам галузі за щоденну роботу в умовах повномасштабної війни та наголосив на їхній важливій ролі в забезпеченні транспортного сполучення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис президента.

Зеленський зазначив, що за кожним поїздом стоїть праця тисяч людей, які щодня перевозять десятки тисяч пасажирів, забезпечують сполучення між українськими містами та підтримують транспортні зв'язки з іншими державами.

«За кожним поїздом, який вирушає в дорогу, стоїть віддана служба тисяч українських залізничників. Вони є основою нашої логістики», – наголосив президент.

Глава держави підкреслив, що п'ятий рік повномасштабної війни працівники залізниці продовжують виконувати свої обов'язки попри постійні російські атаки.

«Росія буквально полює на українські локомотиви, пасажирські поїзди, вокзали й ремонтні бригади», – зазначив Зеленський.

За словами президента, через обстріли залізничники змушені робити безпекові зупинки, однак робота Укрзалізниці жодного разу не була повністю заблокована.

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Українські залізничники щодня забезпечують рух поїздів та підтримують транспортне сполучення попри російські обстріли.
фото: Zelenskiy / Official

Зеленський також наголосив, що українські залізничники демонструють високий рівень професіоналізму та справляються з викликами, яких не зазнавала жодна інша залізниця світу.

«Це в характері українців – бути такими фаховими, коли треба – сміливими, працювати і завдяки спільним діям, спільній роботі витримувати шалений російський тиск», – заявив глава держави.

Окремо президент вшанував пам'ять працівників залізниці, які загинули внаслідок російських ударів, та закликав забезпечити належну підтримку їхнім родинам.

«Ми пишаємося нашими залізничниками – усіма працівниками й працівницями компанії. Дуже вдячні кожному й кожній за вашу роботу», – підсумував Зеленський.

Варто зазначити, що у 2026 році Росія посилила атаки на українську залізничну інфраструктуру. Під ударами опиняються локомотиви, пасажирські вагони, станції, депо та залізничні колії.

Повномасштабна війна змінила умови роботи працівників залізниці. Машиністи, провідники, диспетчери, колійники, ремонтні бригади та працівники вокзалів продовжують працювати навіть у районах, де регулярно оголошують повітряні тривоги або фіксують російські атаки.

За даними проєкту «Залізна родина», який допомагає працівникам «Укрзалізниці» та їхнім сім'ям, унаслідок російської агресії загинули 1219 залізничників, ще 3258 дістали поранення. Понад 793 працівники втратили житло, а понад 500 дітей залишилися без батьків.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про зміну тактики російських ударів по українській залізниці. За інформацією The Guardian, російські війська перейшли до систематичних атак на локомотиви, депо та іншу інфраструктуру, намагаючись порушити транспортне сполучення.

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Теги: росія залізниця Володимир Зеленський вокзал

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