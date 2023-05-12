Росія терміново набирає лікарів у військові частини

Депутати намагаються заохотити лікарів працювати величезними виплатами

Кабмін РФ запровадив одноразові виплати від 500 тис. до 2 млн рублів (від 240 тис. грн до 475 тис грн приблизно) для лікарів, фельдшерів та медсестер, які переїдуть працювати у військові частини та здійснюватимуть роботу всередині них. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Виплати залежатимуть від розташування військових частин. Ті лікарі, які все-таки погодяться працювати поза населеними пунктами на Далекому Сході, в районах Крайньої Півночі чи Арктичної зони, отримають 2 млн рублів, медичний персонал – 1 млн рублів.



Фельдшери та медсестри, які поїхали до медустанов, які розташовані на важкодоступних територіях, отримають 750 тис., лікарям виплатять 1,5 млн рублів.



Лікарям, які вирушили працювати в дислоковані військові частини, що розташовані поза населеними пунктами на інших територіях, виплатять 1 млн рублів, а фельдшери та медсестри отримають 500 тис. рублів.

Наголошується, що учасниками програми можуть стати і випускники медичних вишів. Основною умовою участі є готовність відпрацювати у гарнізонних медичних закладах щонайменше п'ять років.

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Раніше повідомлялося, що уряд РФ затвердив виділення більше 1 млрд рублів на забезпечення роботи виїзних бригад медиків та польових багатофункціональних шпиталів на окупованих територіях України: так званих «ДНР», «ЛНР», частини Херсонської та Запорізької областей.

Нагадаємо, що рашистам не вистачає лікарів на окупованих територіях. На тимчасово окуповані території Луганської області прибуває все більше лікарів з Росії для лікування поранених загарбників. Причиною є великі втрати ворога. Зокрема, в місто Хрустальний (Красний Луч) приїхав лікар з Башкортостану, а в Луганську в шпиталі з'явилися медичні працівники з Московської області. За планом, вони мали б працювати тут місяць, але попередні бригади перебувають на тимчасово окупованій території вже 3-4 місяці без заміни.