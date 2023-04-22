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Фабрикували справи проти українців: СБУ ідентифікувала ще 12 колаборантів на Херсонщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Фабрикували справи проти українців: СБУ ідентифікувала ще 12 колаборантів на Херсонщині
Співробітники СБУ знають про місця перебування ворожих поплічників
фото: СБУ

30-річна мешканка Херсона добровільно погодилась стати «слідчим» в одному з «райвідділів» псевдоустанови

Служба безпеки України встановила особи ще 12 колаборантів, які вступили до створеного агресором «головного управління МВС РФ Херсонської області». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«У лавах російського карального органу вони виконували завдання москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору на тимчасово захопленій частині регіону. Серед ідентифікованих колаборантів 30-річна мешканка обласного центру, яка добровільно погодилась стати «слідчим» в одному з «райвідділів» псевдоустанови», – йдеться в повідомленні.

Перебуваючи на «посаді», вона брала участь у незаконних затриманнях та ув’язненні місцевих жителів, які чинили супротив окупантам. Для цього займалася «серійним» фабрикуванням справ проти мешканців захоплених районів області.

Крім того, жінка причетна до пограбування особистого майна людей під час проведення «обшуків» у їхніх оселях.

Також співробітники СБУ викрили трьох колишніх правоохоронців, які підтримали російську збройну агресію та вступили до лав окупантів. Їх призначили до створеного загарбниками «експертно-криміналістичного центру», який відповідальний за підробку експертиз у «карних справах» проти українських патріотів.

Фабрикували справи проти українців: СБУ ідентифікувала ще 12 колаборантів на Херсонщині фото 1

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їм та іншим фігурантам про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі зловмисники переховуються від правосуддя у захоплених районах на півдні України.

Втім, співробітники СБУ знають про місця перебування ворожих поплічників і проводять комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Раніше повідомлялося, що СБУ ідентифікувала комбата Росгвардії, який труїв українців у «газових камерах».

Теги: Херсон війна росія окупанти

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