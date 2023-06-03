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Вступ України до НАТО: Польща озвучила свою позицію

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Вступ України до НАТО: Польща озвучила свою позицію
Україні потрібні гарантії безпеки НАТО
фото ілюстративне

Польща виступає за відносно швидкий вступ України до НАТО

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про необхідність надати Україні гарантії безпеки НАТО та пришвидшити вступ України до Альянсу. Про це він сказав під час свого візиту до Канади у п'ятницю, 2 червня, передає «Голос Америки».

«Польща виступає за відносно швидкий вступ України до НАТО. Але ми розуміємо, що не всі країни-члени НАТО погоджуються з цим. Ось чому ми хотіли б обговорити це, як запропонувати надійний, життєздатний і вартий довіри шлях України до НАТО. Але перш ніж це станеться, Україні потрібно отримати певні гарантії безпеки, тому що Україна бореться не лише за власний суверенітет і територіальну цілісність, а й за стабільність усієї Європи та мир у всій Європі», – заявив глава польського уряду.

Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади, на пресконференції зі своїм польським колегою, повідомив, що питання допомоги Україні було головним на порядку денному його зустрічі з прем'єром Польщі.

Трюдо підсумував допомогу канадських та польських сил у навчанні українських військових.

«Канада та Польща працюють разом в навчанні військових ЗСУ. Військові Збройних сил Канади зараз перебувають у Польщі, де навчають українців в рамках програми Operation Unifier, навчальної місії Канади, яка з 2015 року підготувала понад 36 000 українців. Польща є також там, де канадські військові навчали українців керувати танками Leopard 2. На початку цього року ми направили Збройні сили Канади для підтримки Програми підвищення кваліфікації медичних навичок для особового складу українських Збройних сил під керівництвом Польщі. І лише минулого тижня ми розгорнули більше тренерів канадських збройних сил у рамках нового раунду військової підтримки України», – сказав Джастін Трюдо.

З усіх членів НАТО Польща має найбільший кордон з Україною. За даними опитувань Ipsos, 82% поляків вважають, що країни НАТО та Європейського Союзу повинні підтримувати Україну, допоки вона не переможе.

Як відомо, Україна чекає на сигнал Північноатлантичного союзу (НАТО) щодо вступу. Проте, як заявив президент Володимир Зеленський, деякі країни-члени НАТО наскільки бояться Росію, що не хочуть бачити Україну в Альянсі.

Теги: Канада війна Польща Україна НАТО

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