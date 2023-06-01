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Литва закликала НАТО запросити Україну стати членом Альянсу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Литва закликала НАТО запросити Україну стати членом Альянсу
Рига наголошує на незмінній твердій позиції щодо глибшої інтеграції нашої країни в євроатлантичний простір
фото з відкритих джерел

Латвія закликає НАТО сформулювати конкретні завдання, які Київ повинен виконати для швидкої інтеграції в Альянс

Сьогодні, 1 червня, сейм Литви затвердив проєкт рішення про підтримку України на саміті НАТО у Вільнюсі, який передбачає заклик до Альянсу ухвалити рішення щодо запрошення Києва до Північноатлантичного альянсу. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та видання Delfi.

Латвія закликає НАТО сформулювати конкретні завдання, які Київ повинен виконати для швидкої інтеграції в Альянс. Як відзначає Cейм, Україна має право на самооборону на тлі російської агресії відповідно до Статуту ООН, а також має право обирати в яких міжнародних організаціях вона братиме участь.

«У заяві Сейму підкреслюється значний внесок України в гарантування безпеки євроатлантичного простору - Україна нині бореться не тільки за власну безпеку, а й за загальну безпеку, і її членство в НАТО зміцнить альянс, особливо майбутню оборону і стримування на східному фланзі НАТО», – пише Delfi.

Посилаючись на підтримку Латвією незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, Рига наголошує на незмінній твердій позиції щодо глибшої інтеграції нашої країни в євроатлантичний простір.

В документі зазначається, що лише перемога над Росією є шляхом до стабілізації, стійкого миру та безпеки не лише в Україні, а й в усій Європі. «Латвія наголошує, що двері НАТО відчинені для всіх європейських демократичних країн, які бажають і можуть взяти на себе всі обов'язки членства, а Росія не має права вето щодо розширення НАТО або будь-яких інших питань», - відзначає видання.

Зокрема Сейм закликає посилити санкції проти Росії й Білорусі, аби позбавити країни-агресори фінансових і технологічних ресурсів, необхідних для продовження війни.

Нагадаємо, уряд Литви анонсував новий пакет військової допомоги для ЗСУ.

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Теги: росія санкції Латвія Україна Дмитро Кулеба запрошення НАТО

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