Литва закликала НАТО запросити Україну стати членом Альянсу

Латвія закликає НАТО сформулювати конкретні завдання, які Київ повинен виконати для швидкої інтеграції в Альянс

Сьогодні, 1 червня, сейм Литви затвердив проєкт рішення про підтримку України на саміті НАТО у Вільнюсі, який передбачає заклик до Альянсу ухвалити рішення щодо запрошення Києва до Північноатлантичного альянсу. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та видання Delfi.

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Латвія закликає НАТО сформулювати конкретні завдання, які Київ повинен виконати для швидкої інтеграції в Альянс. Як відзначає Cейм, Україна має право на самооборону на тлі російської агресії відповідно до Статуту ООН, а також має право обирати в яких міжнародних організаціях вона братиме участь.

«У заяві Сейму підкреслюється значний внесок України в гарантування безпеки євроатлантичного простору - Україна нині бореться не тільки за власну безпеку, а й за загальну безпеку, і її членство в НАТО зміцнить альянс, особливо майбутню оборону і стримування на східному фланзі НАТО», – пише Delfi.

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Посилаючись на підтримку Латвією незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, Рига наголошує на незмінній твердій позиції щодо глибшої інтеграції нашої країни в євроатлантичний простір.

В документі зазначається, що лише перемога над Росією є шляхом до стабілізації, стійкого миру та безпеки не лише в Україні, а й в усій Європі. «Латвія наголошує, що двері НАТО відчинені для всіх європейських демократичних країн, які бажають і можуть взяти на себе всі обов'язки членства, а Росія не має права вето щодо розширення НАТО або будь-яких інших питань», - відзначає видання.

Зокрема Сейм закликає посилити санкції проти Росії й Білорусі, аби позбавити країни-агресори фінансових і технологічних ресурсів, необхідних для продовження війни.

Нагадаємо, уряд Литви анонсував новий пакет військової допомоги для ЗСУ.