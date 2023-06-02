Чи має шанс України стати членом НАТО під час війни: пояснення Зеленського

Вступ до НАТО є найкращою гарантією безпеки для України

До вступу в НАТО Україна розраховує отримати гарантію безпеки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не стане членом НАТО, поки тривають воєнні дії. Про це він сказав на спільній пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом.

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«Вступ до НАТО є найкращою гарантією безпеки для України. Ми не шукаємо заміну НАТО. Але ми люди адекватні і розуміємо, що жодну країну НАТО ми не втягуватимемо у війну. Тому ми розуміємо, що ми не будемо членами НАТО, доки йде ця війна. Не тому, що не хочемо, а тому що це неможливо», – зазначив український президент.

За словами Зеленського, до вступу до НАТО Україна розраховує отримати гарантію безпеки.

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Раніше Латвія закликала НАТО запросити Україну стати членом Альянсу.

А депутатка Європарламенту Раса Юкнявічене заявила, що це НАТО має просити Україну про вступ.

До слова, триває 464-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, зазнаючи великих втрат, продовжує застосовувати тактику терору, намагаючись залякати населення України. Попередньо, цієї ночі ворог задіяв для ударів 15 крилатих ракет (тип уточнюється) та 18 іранських ударних БпЛА Shahed. Усі ці повітряні цілі були знищені нашими захисниками.