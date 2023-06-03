Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський: Деякі країни НАТО наскільки бояться РФ, що не хочуть бачити Україну в Альянсі (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський: Деякі країни НАТО наскільки бояться РФ, що не хочуть бачити Україну в Альянсі (відео)
Володимир Зеленський: «Якщо нам не дадуть якийсь сигнал у Вільнюсі – Україні нема що робити на цьому саміті»
фото: Офіс президента

Україна не хоче бути у НАТО під час війни, але прагне приєднатися після перемоги

Україна чекає на сигнал Північноатлантичного союзу (НАТО) щодо вступу. Проте деякі країни-члени НАТО наскільки бояться Росію, що не хочуть бачити Україну в альянсі. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal.

«Я вважаю, що деякі країни НАТО так бояться Росію, що не готові бачити Україну в союзі. Якщо нас не бачать і не дадуть якийсь сигнал у Вільнюсі (на саміті НАТО – «Главком»), я вважаю, Україні нема що робити на цьому саміті», – сказав він.

Президент наголосив, що Україна не хоче бути у НАТО під час війни, але прагне приєднатися після перемоги.

«Скільки життів коштує одна фраза на Вільнюському саміті, скільки життів українців коштує фраза: «Україна буде в НАТО після цієї війни, після того, як буде безпечно». Скільки це коштує?», – додав Зеленський.

Нагадаємо, що у цьому ж інтерв’ю Зеленський заявив, що Україна готова до контрнаступу. – «Ми дуже віримо в успіх. Я не знаю точно, скільки нам для цього знадобиться часу і яку ціну ми заплатимо».

Також президент розповів, що думає про Путіна. – «Загнаний звір, він боїться втратити своє життя».

До слова, триває 465-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну та застосовувати тактику терору щодо населення України. Противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень. 

Теги: війна росія НАТО Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вступ до НАТО є найкращою гарантією безпеки для України
Чи має шанс України стати членом НАТО під час війни: пояснення Зеленського
Вчора, 18:14
Володимир Зеленський анонсував контрнаступ у найближчий час
Україна готова до контрнаступу – Зеленський
Сьогодні, 10:09
Володимир Зеленський: «Путін повинен боятися сили світу»
«Загнаний звір». Зеленський розповів, що думає про Путіна (відео)
Сьогодні, 11:15

Події в Україні

Зеленський: Деякі країни НАТО наскільки бояться РФ, що не хочуть бачити Україну в Альянсі (відео)
Зеленський: Деякі країни НАТО наскільки бояться РФ, що не хочуть бачити Україну в Альянсі (відео)
Перевірка укриттів: непридатна п’ята частина бомбосховищ (фото)
Перевірка укриттів: непридатна п’ята частина бомбосховищ (фото)
Путін вкотре визнав, що боїться
Путін вкотре визнав, що боїться
У Мелітополі лікар «швидкої» відмовив у госпіталізації дитині без громадянства РФ
У Мелітополі лікар «швидкої» відмовив у госпіталізації дитині без громадянства РФ
Окупанти зруйнували в Бахмуті будинки з муралом «Сім’я» (фото)
Окупанти зруйнували в Бахмуті будинки з муралом «Сім’я» (фото)
США пояснили, чому виступають проти припинення вогню в Україні
США пояснили, чому виступають проти припинення вогню в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
«Це схоже на пекло»: українки розповіли, як працюють і скільки заробляють у Польщі
13K
Як російські війська самі рівняють із землею Білгородщину (відео)
8739
Вагнер vs Кадиров. Ваші ставки, панове?
8235
Трагедія біля укриття: Зеленський пригрозив столичній владі нокаутом, Кличко відповів
8153
Скандал із Трубіциним. Стало відомо, хто посприяв виїзду депутата за кордон
7916
У Болгарії викрито шахрайську схему, пов’язану з українськими біженцями

Новини

Українці отримують небезпечні SMS нібито від Печерського суду
Сьогодні, 07:29
ЗСУ завдали потужного удару по ворогу і відбили майже 30 атак – Генштаб
Сьогодні, 06:33
Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
Вчора, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
Вчора, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
1 червня, 07:03
Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
31 травня, 06:26

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту