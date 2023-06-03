Зеленський: Деякі країни НАТО наскільки бояться РФ, що не хочуть бачити Україну в Альянсі (відео)

Володимир Зеленський: «Якщо нам не дадуть якийсь сигнал у Вільнюсі – Україні нема що робити на цьому саміті»

Україна не хоче бути у НАТО під час війни, але прагне приєднатися після перемоги

Україна чекає на сигнал Північноатлантичного союзу (НАТО) щодо вступу. Проте деякі країни-члени НАТО наскільки бояться Росію, що не хочуть бачити Україну в альянсі. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal.

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«Я вважаю, що деякі країни НАТО так бояться Росію, що не готові бачити Україну в союзі. Якщо нас не бачать і не дадуть якийсь сигнал у Вільнюсі (на саміті НАТО – «Главком»), я вважаю, Україні нема що робити на цьому саміті», – сказав він.

Президент наголосив, що Україна не хоче бути у НАТО під час війни, але прагне приєднатися після перемоги.

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«Скільки життів коштує одна фраза на Вільнюському саміті, скільки життів українців коштує фраза: «Україна буде в НАТО після цієї війни, після того, як буде безпечно». Скільки це коштує?», – додав Зеленський.

Нагадаємо, що у цьому ж інтерв’ю Зеленський заявив, що Україна готова до контрнаступу. – «Ми дуже віримо в успіх. Я не знаю точно, скільки нам для цього знадобиться часу і яку ціну ми заплатимо».

Також президент розповів, що думає про Путіна. – «Загнаний звір, він боїться втратити своє життя».

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До слова, триває 465-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну та застосовувати тактику терору щодо населення України. Противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень.