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Замах на Стерненка, нові санкції РНБО. Головне за 1 травня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Замах на Стерненка, нові санкції РНБО. Головне за 1 травня
фото: ssu.gov.ua/СБУ

На волонтера та активіста Сергія Стерненка було скоєно напад з вогнепальної зброї

Замах на Стерненка, Зеленський запровадив нові санкції, Волтц залишає посаду радника Трампа. «Главком» склав добірку новин 1 травня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський запровадив нові санкції

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій проти деяких українців та росіян. Зокрема, серед них – колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович та блогер, якому СБУ оголосила підозру, Мирослав Олешко.

Санкції запроваджено проти девʼятьох осіб. До санкційного списку ввійшли політологи, блогери, пропагандисти, експосадовці тощо. Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Ради.

Замах на Стерненка

На волонтера та активіста Сергія Стерненка сьогодні, 1 травня, було скоєно напад з вогнепальної зброї. Нападницю було оперативно затримано. Журналісти показали відео з моментом пострілу в громадського діяча.

На кадрах помітно, як нападниця чекала на волонтера біля виходу однієї з будівель, а після – здійснила постріл. Однак співробітники Служби безпеки запобігли вбивству активіста.

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Стерненко переніс операцію. За його словами, куля вийшла навиліт та не зачепила важливих органів.

Як відомо, у 2018 році на активіста тричі скоювали замахи. 24 травня 2018 року двоє невідомих напали на Стерненка біля дому і завдали йому декілька ударів ножем. Внаслідок замаху він отримав струс мозку, рвану рану руки та декілька гематом.

Один з імовірних нападників, Іван Кузнецов, помер унаслідок застосування активістом самооборони. Другий – Олександр Ісайкул – був поранений і пізніше затриманий. Третій імовірний учасник нападу, Олександр Подобєдов, був допитаний поліцією.

11 червня 2020 року Стерненку вручили повідомлення про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї (ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України). Служба безпеки сумнівалась у версії активіста щодо самооборони. Однак 10 лютого 2022 року Верховний суд скасував вирок Сергію Стерненку в частині незаконного поводження зі зброєю.

Наприкінці грудня 2023 року Сергій Стерненко заявив, що Приморський райсуд Одеси закрив справу щодо його самозахисту.

Волтц залишає посаду радника Трампа

Радник президента США з національної безпеки Майк Волтц і його заступник Алекс Вонг йдуть у відставку, повідомляє CBS News.

Волтц опинився в центрі уваги через інцидент, пов’язаний зі створенням чату в месенджері Signal. Посадовець додав редактора The Atlantic, розкривши обговорення з вищими посадовими особами національної безпеки планів військового удару по об'єктах хуситів в Ємені.

Після того, як Волтц за зачиненими дверима визнав правдивість повідомлень, чиновники Білого дому обговорювали, чи варто йому подавати у відставку. Публічно президент Трамп висловив свою підтримку Вонгу, назвавши його «хорошою людиною», яка «засвоїла урок».

Вонг працював у першій адміністрації Трампа заступником спеціального представника з питань Північної Кореї, а також заступником помічника держсекретаря у справах Східної Азії та Тихоокеанського регіону в Державному департаменті. Оголошуючи про своє призначення, Трамп сказав, що Вонг допомагав вести переговори про його саміт з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Ziferblat вирушив до Швейцарії

Гурт Ziferblat, який представить Україну на «Євробаченні-2025», вже вирушив у Швейцарію, де відбудеться пісенний конкурс. Перед від'їздом гурту на Центральному залізничному вокзалі Києва відбулася пресконференція, на якій музиканти розповіли про підготовку до конкурсу.

Ziferblat виїхав потягом «Київ – Будапешт», який з цієї нагоди отримав назву Eurovision Express. Також під час відбуття грала конкурсна композиція гурту

Цьогоріч «Євробачення» пройде з 13 по 17 травня у Базелі, Швейцарія. Гурт Ziferblat виступить від України з піснею Bird of Pray. 

Пакистан готується до удару Індії

Збройні сили Пакистану отримали право превентивно знищувати цілі, які становлять «неминучу загрозу». Такі удари завдаватимуться за наявності достовірної інформації про неминучу загрозу безпеці країни.

Інформацію також підтвердив міністр закордонних справ країни Ісхак Дар, виступаючи у парламенті країни. «Пакистан не вдарить першим, але й стримувати відповідь не стане», – наводить слова міністра видання.

Раніше Пакистан отримав дані про напад Індії вже найближчим часом. Про це заявив радник прем'єр-міністра Пакистану в коментарі Al Jazeera. Радник прем'єр-міністра Пакистану заявив, що його країна отримала дані про напад Індії вже протягом кількох годин.

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Теги: санкції Сергій Стерненко Володимир Зеленський Пакистан

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