Вучич офіційно погодився на перевибори після року протестів у Сербії

У Сербії оголошено дострокові парламентські вибори на 2026 рік

Президент Сербії Александр Вучич офіційно оголосив, що у 2026 році в країні відбудуться дострокові парламентські вибори. Ця заява пролунала на фоні безпрецедентного тиску опозиції та масштабної кампанії зі збору підписів «Признач перемогу», яка охопила десятки міст Сербії 28 грудня. Виступаючи перед своїми прихильниками біля будівлі Скупщини (парламенту), Вучич заявив, що влада вирішила задовольнити ключову вимогу протестувальників, аби зберегти стабільність у державі. Про це пише «Главком» із посиланням на Blic.

«Ми задовольнили їхню головну вимогу. Наступного року ми підемо на вибори, але результати їх не потішать. Ми переможемо їх вашою силою і любов'ю, адже вони завжди сильніші за чужу ненависть», – цитує президента видання Blic.

Вучич також нагадав про події листопада 2024 року, коли обвалення конструкції на вокзалі в Нові-Саді, що призвело до загибелі 16 осіб, стало каталізатором масових звинувачень влади в корупції та некомпетентності. Президент назвав ті події «спробою бунту», спрямованою особисто проти нього. Протягом усього 2025 року Сербію стрясали акції протесту. Демонстранти вимагали не просто відставок окремих чиновників, а повної зміни політичного курсу.

У неділю 28 грудня по всій країні пройшов масовий збір підписів. Опозиція продемонструвала здатність мобілізувати тисячі людей навіть через рік після початку кризових подій.

Вучич стверджує, що уряд виконував більшість вимог опозиції, але це лише робило опонентів «зарозумілішими». Він підкреслив, що «нормальні та порядні люди» в Сербії не підтримують радикальне зміщення влади.



Дострокові вибори 2026 року стануть серйозним випробуванням для правлячої Сербської прогресивної партії (СНС). Поки Вучич демонструє впевненість у перемозі, аналітики зазначають, що трагедія в Нові-Саді та подальші корупційні скандали суттєво підірвали рейтинг влади серед міського населення.

Раніше стало відомо, що президент Сербії Александр Вучич заявив, що країна продовжила угоду з Росією про постачання газу на три місяці, до березня 2026 року.