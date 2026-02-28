«Я можу грати довго»: Трамп заявив, що зважує кілька варіантів для завершення ударів по Ірану

Дональд Трамп зауважив, що Ірану знадобиться кілька років, щоб оговтатися від спільного американо-ізраїльського нападу

В інтерв'ю Axios президент США Дональд Трамп заявив, що в нього є кілька шляхів розвитку операції проти Ірану, включаючи довгострокові зусилля щодо захоплення країни, передає «Главком».

«Я можу піти на довгу позицію та взяти на себе всю цю справу, або ж завершити її за два-три дні та сказати іранцям: «Побачимося знову через кілька років, якщо ви почнете відновлювати ядерний потенціал країни», – сказав Трамп.

Трамп також передбачив, що Ірану знадобиться кілька років, щоб оговтатися від спільного американо-ізраїльського нападу, який стався після того, як переговори з керівництвом країни зайшли в глухий кут.

В інтерв'ю Трамп посилався на відсутність прогресу в переговорах щодо ядерних амбіцій Ірану та його багаторічну історію причетності до атак по всьому світу. Президент також заявив, що Іран почав відбудовувати деякі об'єкти, за якими США завдали удару минулого року, і які, як він раніше стверджував, були знищені.

Трамп не навів конкретних термінів наступу, заявивши, що це залежатиме від подій на місці.

Раніше повідомлялося, що по комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Ізраїльські медіа повідомляють, що аятола «майже напевно» загинув унаслідок авіаудару.

За інформацією журналіста «12-го каналу» Аміта Сегала, саме ВПС Ізраїлю завдали удару по об’єкту, де перебував лідер Ірану.

Як відомо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали бойову операцію в Ірані. За його словами, мета США — «захистити американський народ, усунувши безпосередню загрозу з боку іранського режиму». Трамп додав, що США «знищать їхні ракети й зрівняють із землею їхню ракетну промисловість».