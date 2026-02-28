Головна Світ Політика
Лідер Ірану – мертвий. Трамп підтвердив смерть Хаменеї

Лідер Ірану – мертвий. Трамп підтвердив смерть Хаменеї
Трамп та його команда слідкують за ударами по Ірану
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп наголосив, що зараз іранський народ отримав унікальну можливість повернути контроль над власною державою

Президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії, пише «Главком».

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Президент заявив, що наразі іранський народ отримав унікальну можливість повернути контроль над власною державою. Він зазначив, що значна частина представників Корпусу вартових ісламської революції, регулярної армії та поліції вже не бажає продовжувати бойові дії та шукає захисту в Сполучених Штатів. Трамп звернувся до іранських силовиків із закликом скласти зброю та об’єднатися з патріотами заради відродження країни, підкресливши, що зараз вони ще можуть отримати імунітет, тоді як подальше зволікання означатиме для них неминучу смерть.

Попри те, що значна частина оборонного потенціалу Ірану була підірвана лише за один день, Трамп анонсував продовження військової кампанії. Він попередив, що інтенсивні та точкові бомбардування триватимуть протягом тижня або стільки, скільки буде необхідно для повного досягнення цілей США. Кінцевою метою цих дій президент назвав встановлення стабільного миру на Близькому Сході та в усьому світі.

Раніше повідомлялося, що по комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Ізраїльські медіа повідомляють, що аятола «майже напевно» загинув унаслідок авіаудару. 

За інформацією журналіста «12-го каналу» Аміта Сегала, саме ВПС Ізраїлю завдали удару по об’єкту, де перебував лідер Ірану.

Як відомо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали бойову операцію в Ірані. За його словами, мета США – «захистити американський народ, усунувши безпосередню загрозу з боку іранського режиму». Трамп додав, що США «знищать їхні ракети й зрівняють із землею їхню ракетну промисловість».

