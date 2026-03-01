Трамп заявив про загибель великої кількості іранського керівництва під час ударів

На супутниковому знімку видно дим, що клубочиться з резиденції Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї в Тегерані після суботніх ударів

ЦАХАЛ опублікував дані щодо ліквідованих іранських посадовців, а Дональд Трамп наголосив, що США мають чудові розвідувальні дані, тому впевнений, що значна частина лідерів Ірану зникла

Президент Дональд Трамп заявив, що велика кількість іранського керівництва загинула під час ударів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його інтерв'ю NBC News.

Трампа сказав: «Люди, які приймали всі рішення, більшість із них пішли. Багато їхніх лідерів зникли. Не лише з одного місця, а й з двох інших місць, які ми атакували. У нас були чудові розвідувальні дані, тому ми вважаємо, що значна частина лідерів зникла».

Президент США також сказав, що не знає, хто може замінити Хаменеї, але розповів NBC, що неназвані люди можуть незабаром зателефонувати йому, щоб поділитися своїм досвідом щодо наступника.

«У якийсь момент вони подзвонять мені і запитають, кого б я хотів», – сказав Трамп, не уточнюючи, хто саме. «Я лише трохи іронізую, коли кажу це».

Крім того, Трамп назвав удари успішними. «Ми завдали величезної шкоди. Їм знадобляться роки, щоб відбудувати», – сказав він.

ЦАХАЛ опублікував дані щодо ліквідованих іранських посадовців:

Алі Шамхані – секретар Ради безпеки Ірану;

Мохаммед Пакпур – командувач КВІР;

Салех Асаді – керівник Управління розвідки надзвичайного командування;

Мохаммад Ширазі – керівник Військового бюро Верховного лідера Алі Хаменеї;

Азіз Насірзаде – міністр оборони Ірану;

Хоссейн Джабаль Амелян – голова організації SPND, яка протягом багатьох років просувала проєкти щодо ядерної, біологічної та хімічної зброї;

Реза Мозаффарі-Ніа – колишній голова організації SPND.

Також повідомляється, що згодом буде оголошено про ще 5-10 ліквідованих високопоставлених представників Ірану.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Повідомлялося, що по комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Ізраїльські медіа повідомляють, що аятола «майже напевно» загинув унаслідок авіаудару.

За інформацією журналіста «12-го каналу» Аміта Сегала, саме ВПС Ізраїлю завдали удару по об’єкту, де перебував лідер Ірану.

Як відомо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.