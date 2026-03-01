Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп заявив про загибель великої кількості іранського керівництва під час ударів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп заявив про загибель великої кількості іранського керівництва під час ударів
На супутниковому знімку видно дим, що клубочиться з резиденції Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї в Тегерані після суботніх ударів
фото: авіакомпанія Airbus

ЦАХАЛ опублікував дані щодо ліквідованих іранських посадовців, а Дональд Трамп наголосив, що США мають чудові розвідувальні дані, тому впевнений, що значна частина лідерів Ірану зникла

Президент Дональд Трамп заявив, що велика кількість іранського керівництва загинула під час ударів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його інтерв'ю NBC News.

Трампа сказав: «Люди, які приймали всі рішення, більшість із них пішли. Багато їхніх лідерів зникли. Не лише з одного місця, а й з двох інших місць, які ми атакували. У нас були чудові розвідувальні дані, тому ми вважаємо, що значна частина лідерів зникла».

Президент США також сказав, що не знає, хто може замінити Хаменеї, але розповів NBC, що неназвані люди можуть незабаром зателефонувати йому, щоб поділитися своїм досвідом щодо наступника.

«У якийсь момент вони подзвонять мені і запитають, кого б я хотів», – сказав Трамп, не уточнюючи, хто саме. «Я лише трохи іронізую, коли кажу це».

Крім того, Трамп назвав удари успішними. «Ми завдали величезної шкоди. Їм знадобляться роки, щоб відбудувати», – сказав він.

ЦАХАЛ опублікував дані щодо ліквідованих іранських посадовців:

  • Алі Шамхані – секретар Ради безпеки Ірану;
  • Мохаммед Пакпур – командувач КВІР;
  • Салех Асаді – керівник Управління розвідки надзвичайного командування;
  • Мохаммад Ширазі – керівник Військового бюро Верховного лідера Алі Хаменеї;
  • Азіз Насірзаде – міністр оборони Ірану;
  • Хоссейн Джабаль Амелян – голова організації SPND, яка протягом багатьох років просувала проєкти щодо ядерної, біологічної та хімічної зброї;
  • Реза Мозаффарі-Ніа – колишній голова організації SPND.

Також повідомляється, що згодом буде оголошено про ще 5-10 ліквідованих високопоставлених представників Ірану.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Повідомлялося, що по комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Ізраїльські медіа повідомляють, що аятола «майже напевно» загинув унаслідок авіаудару. 

За інформацією журналіста «12-го каналу» Аміта Сегала, саме ВПС Ізраїлю завдали удару по об’єкту, де перебував лідер Ірану.

Як відомо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.

Теги: Іран Дональд Трамп смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американські посадовці визнають, що навіть обмежені удари по Ірану можуть спровокувати масштабну відповідь
WSJ: США готуються до можливих ударів з боку Ірану, посилюючи ППО на Близькому Сході
2 лютого, 04:37
Трамп висунув Ірану ультиматум щодо нульового ядерного потенціалу
Трамп висунув Ірану ультиматум щодо нульового ядерного потенціалу
5 лютого, 22:50
Протест на підтримку Гренландії в Копенгагені після гучних заяв Трампа про приєднання острова до США
Данія та Гренландія заявили про прогрес у переговорах зі США, але угоди поки немає
9 лютого, 03:13
Зеленський та принц Ірану в екзилі обговорили спільну боротьбу проти диктатур
Зеленський та принц Ірану в екзилі обговорили спільну боротьбу проти диктатур
13 лютого, 18:43
Супутниковий знімок показує будівлю (у центрі) на іранському об'єкті збагачення урану в Натанзі, яка була пошкоджена внаслідок атаки США, станом на 3 грудня 2025 року
Іран таємно відновлює ядерні об'єкти після ударів: супутникові знімки
1 лютого, 08:57
Перетин державного кордону поза пунктами пропуску – це не лише незаконно, а й небезпечно для життя та здоров’я
Молодому чоловікові стало зле у лісі під Румунією. Прикордонники виявили його труп
14 лютого, 19:21
З 24 лютого США запровадили 10% глобальне мито на імпорт
У США набули чинності нові мита Трампа
24 лютого, 11:42
Американський лідер звинуватив Тегеран у відновленні ядерної програми
Іран створює ракети, які можуть досягти США – Трамп
25 лютого, 07:26
Дональл Трамп заявив, що актор, який його розкритикував, має низький рівень IQ
Трамп відповів на критику актора Роберта Де Ніро, який хоче його «позбутися»
27 лютого, 09:40

Політика

Трамп заявив про загибель великої кількості іранського керівництва під час ударів
Трамп заявив про загибель великої кількості іранського керівництва під час ударів
CNN пояснив, чому Трамп вирішив атакувати Іран
CNN пояснив, чому Трамп вирішив атакувати Іран
Лідер Ірану – мертвий. Трамп підтвердив смерть Хаменеї
Лідер Ірану – мертвий. Трамп підтвердив смерть Хаменеї
«Я можу грати довго»: Трамп заявив, що зважує кілька варіантів для завершення ударів по Ірану
«Я можу грати довго»: Трамп заявив, що зважує кілька варіантів для завершення ударів по Ірану
Велика авантюра Трампа: The Times про наслідки атаки на Іран
Велика авантюра Трампа: The Times про наслідки атаки на Іран
Трамп робить дві великі помилки в переговорах із Путіним – WP
Трамп робить дві великі помилки в переговорах із Путіним – WP

Новини

В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Вчора, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
27 лютого, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
27 лютого, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
27 лютого, 14:27
Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua