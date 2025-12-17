Сербія вперше за багато років проігнорує важливий саміт з Євросоюзом

Президент Сербії заявив, що країна вперше за понад 10 років не братиме участі у саміті ЄС-Західні Балкани

Сербія вперше за понад 10 років не братиме участі у саміті ЄС-Західні Балкани, ймовірно, через рішення ЄС не відкривати третій кластер переговорів, на що Сербія розраховувала. Про це повідомляє N1.

Лідер країни зазначив, що не їде на саміт і від Сербії не буде на ньому жодного представника.



«Вперше за останні 13 чи 14 років ані я, ані хтось інший від нас не поїде на цю міжурядову конференцію. Ніхто не представлятиме Республіку Сербія», - сказав Вучич.



Політик пояснив, що це «його особисте рішення», аби у цьому не звинувачували нікого іншого.



Вучич додав, що багато спілкувався з європейськими лідерами за останню добу.



«Я справді вдячний за повагу, виявлену до Сербії з боку Урсули фон дер Ляєн та Антоніу Кошти. Також вдячний президенту Макрону, з яким я говорив вчора увечері. Я вірю, що все, що я роблю, я роблю задля сербських громадян… Таким чином я захищаю Сербію та її Інтереси», – заявив він.

Вучич підкреслив, що Сербія «залишатиметься на шляху євроінтеграції, доки він є президентом».



Ймовірною причиною бойкоту стало рішення ЄС не відкривати третій кластер переговорів, на що Сербія розраховувала.

Нагадаємо, що Європарламент ухвалив резолюцію, яка ставить Сербію перед вибором: приєднатися до санкцій проти Росії або втратити перспективу вступу до Європейського Союзу. 22 жовтня депутати Європарламенту проголосували за документ, який ставить під сумнів подальший процес євроінтеграції Сербії. У резолюції різко критикується стан демократії в країні та наголошується на необхідності приведення зовнішньої політики Белграда у відповідність до позиції ЄС.