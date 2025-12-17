Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сербія вперше за багато років проігнорує важливий саміт з Євросоюзом

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Сербія вперше за багато років проігнорує важливий саміт з Євросоюзом
Вучич пояснив свій крок особистим рішенням і наголосив, що Сербія залишатиметься на шляху євроінтеграції
фото з відкритих джерел

Президент Сербії заявив, що країна вперше за понад 10 років не братиме участі у саміті ЄС-Західні Балкани

Сербія вперше за понад 10 років не братиме участі у саміті ЄС-Західні Балкани, ймовірно, через рішення ЄС не відкривати третій кластер переговорів, на що Сербія розраховувала. Про це повідомляє N1.

Лідер країни зазначив, що не їде на саміт і від Сербії не буде на ньому жодного представника. 
 
«Вперше за останні 13 чи 14 років ані я, ані хтось інший від нас не поїде на цю міжурядову конференцію. Ніхто не представлятиме Республіку Сербія», - сказав Вучич.
 
Політик пояснив, що це «його особисте рішення», аби у цьому не звинувачували нікого іншого.
 
Вучич додав, що багато спілкувався з європейськими лідерами за останню добу.
 
«Я справді вдячний за повагу, виявлену до Сербії з боку Урсули фон дер Ляєн та Антоніу Кошти. Також вдячний президенту Макрону, з яким я говорив вчора увечері. Я вірю, що все, що я роблю, я роблю задля сербських громадян… Таким чином я захищаю Сербію та її Інтереси», – заявив він.

Вучич підкреслив, що Сербія «залишатиметься на шляху євроінтеграції, доки він є президентом».
 
Ймовірною причиною бойкоту стало рішення ЄС не відкривати третій кластер переговорів, на що Сербія розраховувала.

Нагадаємо, що Європарламент ухвалив резолюцію, яка ставить Сербію перед вибором: приєднатися до санкцій проти Росії або втратити перспективу вступу до Європейського Союзу. 22 жовтня депутати Європарламенту проголосували за документ, який ставить під сумнів подальший процес євроінтеграції Сербії. У резолюції різко критикується стан демократії в країні та наголошується на необхідності приведення зовнішньої політики Белграда у відповідність до позиції ЄС.

Читайте також:

Теги: Європейський Союз Сербія саміт Європарламент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європейський центральний банк мав виступити як «останній кредитор» для депозитарію Euroclear
FT: Європейський центробанк відмовився підтримати кредит для України за рахунок активів РФ
2 грудня, 13:22
Орпо: Ми не готові давати гарантії безпеки, але можемо допомогти з заходами безпеки. Різниця між цим суттєва
Прем'єр: Фінляндія не надаватиме Україні гарантії безпеки
4 грудня, 05:49
Мільярдер стверджує, що окремим європейським країнам потрібно «повернути суверенітет»
Ілон Маск закликав ліквідувати Євросоюз
6 грудня, 19:06
Поліція біля кампусу Університету штату Кентуккі у Франкфорті
Стрілянина у США, атака на Одещину: головне за ніч
10 грудня, 05:44
Транш буде перераховано до кінця грудня 2025 року
Рада ЄС схвалила 2,3 млрд євро для України
11 грудня, 21:22
БпЛА уразили Саратовський НПЗ у ніч на 13 грудня
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
13 грудня, 05:53
Фінляндія прийме саміт країн східного флангу ЄС для для обговорення посилення оборони
Фінляндія прийме саміт країн східного флангу ЄС для обговорення посилення оборони
15 грудня, 01:44
Рада ЄС розширила санкційні обмеження проти Росії
ЄС розширив санкційний список щодо Росії
15 грудня, 18:42
Оборонний сектор ЄС не встигає за темпами переозброєння блоку
ЄС планує перекваліфікувати 600 тис. працівників для прискореного виробництва зброї
20 листопада, 18:27

Політика

Путін погрожує: в наступному році «Орєшніки» часто битимуть по Україні
Путін погрожує: в наступному році «Орєшніки» часто битимуть по Україні
Сербія вперше за багато років проігнорує важливий саміт з Євросоюзом
Сербія вперше за багато років проігнорує важливий саміт з Євросоюзом
Латвія спрямувала 2 млн євро на захист Ризького аеропорту від дронів
Латвія спрямувала 2 млн євро на захист Ризького аеропорту від дронів
Репараційний кредит для України. Китай утримався від оцінок плану ЄС
Репараційний кредит для України. Китай утримався від оцінок плану ЄС
США введуть нові санкції проти Росії, якщо Путін відхилить мирну угоду – Bloomberg
США введуть нові санкції проти Росії, якщо Путін відхилить мирну угоду – Bloomberg
«Майстер угод». Трамп пояснив, чому призначив Віткоффа своїм спецпосланцем
«Майстер угод». Трамп пояснив, чому призначив Віткоффа своїм спецпосланцем

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua