Трамп робить дві великі помилки в переговорах із Путіним – WP

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Трамп робить дві великі помилки в переговорах із Путіним – WP
Трамп вважає російську армію непереможною, але факти свідчат ьпро протилежне
фото: Getty Images

Чекати на зміни в політиці Кремля – марна справа, оскільки константою сучасної російської історії є «системна дурість»

Президент США Дональд Трамп продовжує намагатися вмовити російського диктатора Володимира Путіна припинити війну, спрямовану на знищення української державності. Водночас він припускається двох великих помилок щодо Росії, вважаючи її армію «непереможною» і закликаючи Захід готуватися до підготовки потенційного конфлікту з Росією замість того, щоб допомогти Україні виснажити російську армію та економіку. Як інформує «Главком», про це пише оглядач The Washington Post Джордж Ф. Вілл.

За його словами, Трамп не розуміє, що чим більше крові своїх солдатів і коштів з державної казни Путін витрачає на війну в Україні, то більше він хоче перемогти, щоб виправити свою помилку.

«Ця війна мала довести могутність Росії та те, що Україна є сурогатною нацією. Натомість вона виявила величезну прірву між претензіями Росії та її можливостями і створила палкий український націоналізм», – наголосив аналітик.

Джордж Ф. Вілл вважає помилковою політику Трампа, який закликає партнерів по НАТО більше витрачати на озброєння і безпеку, щоб бути готовими до можливого протистояння з Росією, замість того, щоб дозволити Україні ефективніше виснажувати російську армію й економіку та звести загрозу конфлікту з державою-агресоркою нанівець.

Що свідчить про слабкість російської армії

Аналітик видання зазначив, що Трамп, переглянувши відео військового параду в Москві, сказав помічникам, що російська армія має вигляд «непереможної». Але факти свідчать про протилежне.

За даними Ієна Бреммера, президента й засновника Eurasia Group, консалтингової фірми з питань політичних ризиків, протягом кожного з останніх двох місяців Росія зазнавала від 30 000 до 35 000 втрат. За останні два роки Росія захопила один відсоток території України, витративши «157 загиблих на квадратний кілометр».

«Чотирирічна кількість загиблих росіян, ймовірно, щонайменше вдев’ятеро перевищує 36 000 американців, убитих за три роки в Корейській війні», – пише Джордж Ф. Вілл.

Видання The Economist, порівнюючи силу радянської та російської армій, зазначило, що менш ніж за чотири роки (від 22 червня 1941-го до 8 травня 1945-го) Росія просунулася на 1600 кілометрів від Москви до Берліна. Натомість за понад чотири роки російські війська в Донецьку, головному котлі війни, «просунулися лише на 60 км – відстань від Вашингтона до Балтимора».

Водночас, як зазначає автор, до кінця 2025 року Росія втрачала більше людей, ніж могла набрати, покладаючись на гроші, а не на патріотизм. Премії за підписання контракту дорівнюють 90 відсоткам дефіциту бюджету Росії.

Аналітик звертає увагу на поширене в російській армії найманство з інших країн, яке часто відбувалося шахрайським способом, зокрема з Кенії, Індії, Пакистану, Непалу, Куби, Нігерії та Сенегалу.

Чи можливі внутрішні зміни в Росії

Джордж Ф. Вілл додав, що чекати на зміни в політиці Кремля – марна справа, оскільки константою сучасної російської історії є «системна дурість і підлабузництво, які породжуються тиранією».

«Не сподівайтеся, що ті, хто вигідно піднявся в орбіті впливу на Путіна, спрямують свого одержимого благодійника до того, що в Стратегії національної безпеки Трампа, опублікованій у грудні, називається «швидким припиненням бойових дій в Україні», – підсумував він.

Нагадаємо, російська сторона заявила про можливість припинення участі в мирних переговорах за посередництва США, якщо Україна не погодиться на передачу частини територій для досягнення угоди про завершення війни. 

Після телефонної розмови з Дональдом Трампом Зеленський повідомив, що сторони погодилися: наступний раунд переговорів із Росією має «створити можливість перейти до рівня лідерів». Переговори можуть відбутися орієнтовно 4-5 березня.

За інформацією співрозмовників видання, Росія готова в межах домовленостей вивести війська з північно-східних регіонів України: Сумської та Харківської областей, а також із частини Дніпропетровської області. Водночас Москва не наполягатиме на додаткових територіальних вимогах у Херсонській та Запорізькій областях. Також Росія погодилася б на моніторинг режиму припинення вогню під егідою США, але виступає проти розміщення іноземних військ в Україні. Крім того, вона готова відмовитися від вимоги обмежити чисельність української армії.

Також Володимир Зеленський окреслив можливі сценарії завершення війни залежно від готовності Кремля до дипломатії та рівня підтримки союзників. За словами Зеленського, згода російського диктатора на таку зустріч відкрила б реальну перспективу закінчення бойових дій уже в найближчі місяці. Президент наголосив, що найближчі пів року можуть стати вирішальними для досягнення дипломатичного результату.

Теги: росія озброєння президент Україна Володимир Зеленський гроші Дональд Трамп путін війна армія переговори

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Росія планує перекласти пенсійні виплати на плечі родичів
Росія планує перекласти пенсійні виплати на плечі родичів
8 лютого, 06:47
За час повномасштабної війни Польща передала Україні понад 29 000 терміналів Starlink
Польща продовжить фінансувати роботу Starlink в Україні – Мінцифри
20 лютого, 19:55
З вересня 2023 року Олег Ляшко перебуває у війську
Ляшко з фронту виграв справу у НАЗК (документ)
1 лютого, 14:00
Пєсков: Москва не побачила підстав для розмови з Макроном
Чи говоритиме Путін із Макроном? Кремль зробив заяву
4 лютого, 15:11
У Шахтарському внаслідок атаки постраждали люди
На Дніпропетровщині через атаки РФ постраждали люди, серед них – дитина
9 лютого, 08:04
Вперше Ігор Фотун став на захист України у 2015 році
Учасник АТО поліг під час оборони Маріуполя. Згадаймо Ігоря Фотуна
20 лютого, 09:00
Президент відзначив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня учасників гурту «Курган і Агрегат»
Четверті роковини війни. Зеленський відзначив держнагородами представників різних галузей
24 лютого, 12:48
Вагон рейсу Чоп – Барвінкове, який Росія атакувала 27 січня 2026 року
«Укрзалізниця» показала міжнародним делегаціям знищений дроном вагон (фото)
24 лютого, 20:41
Між Зеленським і Фіцо відбулася розмова
Розмова Зеленського і Фіцо на тлі суперечок про «Дружбу»: перші деталі
Вчора, 15:10

