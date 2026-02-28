Головна Світ Політика
search button user button menu button

Велика авантюра Трампа: The Times про наслідки атаки на Іран

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Велика авантюра Трампа: The Times про наслідки атаки на Іран
У США розуміють, що повідомлення про зміну режиму призведуть до максимальної ескалації Ірану, до межі його можливостей
фото: Getty Images

Тривала війна США з Іраном розв’яже руки Китаю в Тайвані

Атака США та Ізраїлю на Іран – це величезна авантюра Дональда Трампа, і поки незрозуміло, чим вона завершиться. Як інформує «Главком», про це заявив британсько-іранський історик і політолог Алі Ансарі з університету Сент-Ендрюс (Шотландія), передає The Times.

З огляду на те, що зараз ведуться розмови про повалення ісламського режиму, професор зауважує: «Багато припущень буде перевірено протягом наступних кількох тижнів, але багато залежатиме від того, як відреагує іранське населення – це ключове питання».

У виданні зазначають, що, попри важливість цього моменту, вогнева міць, яку США можуть присвятити цьому завданню, набагато менша, ніж та, що була використана для повалення іракського уряду Саддама Хусейна у 2003 році. Це ставить багато питань і визначатиме певні аспекти кампанії.

По-перше, Пентагон робить це тісно з Ізраїлем, чиї потужні військово-повітряні сили вже продемонстрували свою здатність взяти під контроль іранське небо під час 12-денної війни минулого червня.

Якщо партнери, які зараз атакують Іран, серйозно налаштовані повалити його духовне керівництво, їм доведеться врахувати, що це може бути довга війна. Навіщо іранським лідерам йти на подальші поступки, наприклад, у ядерних чи ракетних питаннях, якщо вони розуміють, що справжнім питанням зараз є виживання їхньої 47-річної диктатури.

The Times припускає, що ці погрози США про зміну режиму мають на меті залякати людей Хаменеї та змусити їх швидко капітулювати з ядерних та інших питань. В очевидній спробі відокремити долю тих, хто виступає проти режиму, від глухого кута переговорів з тим самим урядом, Трамп наказав іранській опозиції залишатися в укритті, поки тривають удари, та взяти під контроль іранський уряд, «коли ми закінчимо».

У США розуміють, що повідомлення про зміну режиму призведуть до максимальної ескалації Ірану, до межі його можливостей. Це може варіюватися від спроб закрити Ормузьку протоку, вузький пункт для значної частини світової торгівлі нафтою, до ракетних атак на Ізраїль чи інших союзників США та прямих дій проти американських інтересів у всьому регіоні.

Чи вистачить у США ресурсів на тривалу війну з Іраном

Минулого тижня витоки інформації свідчили про те, що якщо бомбардування триватиме більше десяти днів, запаси певних ракет у США можуть почати вичерпуватися.

Протягом довгих років діяльності в Іраку та Афганістані США скоротили інвестиції в ракетні арсенали. Тепер, витративши значну їх кількість на підтримку України, бомбардування хуситів у Ємені та підтримку Ізраїлю в його попередніх битвах з Іраном, запаси певних критично важливих боєприпасів є незначними.

Під час атак Ірану на країни Перської затоки, Тегеран зможе використовувати сотні пускових установок ракет малої дальності, які не були ціллю Ізраїлю в червні минулого року. Це стривожить лідерів країн Перської затоки, водночас ще більше послабить здатність Пентагону захищати своїх союзників.

«Зараз я б не назвав ситуацію критичною», – каже аналітик відкритих джерел Джон Рідж, – «але подальші значні витрати обтяжать американську здатність витрачати ресурси на інші оперативні плани, такі як ті, що стосуються Індо-Тихоокеанського регіону, у зв’язку з непередбаченою ситуацією з Китаєм».

Як розвиватимуться події в Ірані далі

Стримування Ірану може наразити США на більші ризики далі, наприклад, якщо Китай діятиме проти Тайваню, а це створює занепокоєння в Пентагоні. Якщо іранцям «пощастить» і вони вразять ключові цілі в Ізраїлі чи деінде, це підвищить моральний дух прихильників режиму та надихне їх продовжувати війну.

Якщо Іран вирішить боротися до крайності, Трамп може зіткнутися з вибором, чи посилювати удари, можливо, атакуючи нафтові об’єкти, щоб завдати шкоди економіці. Люди Хаменеї сподіватимуться, що зі зростанням рівня болю іранці згуртуються під цим прапором – як вони певною мірою зробили це під час минулорічної війни з Ізраїлем.

У виданні припускають, що Пентагон стурбований безстроковою кампанією, може просто призвести до зміцнення тієї самої системи, яку президент Трамп хотів би зруйнувати.

Нагадаємо, верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, а також президент держави Масуд Пезешкіан не постраждали внаслідок масштабної американо-ізраїльської атаки. Вище політичне керівництво країни продовжує виконувати свої обов’язки. 

Ранше повідомлялося, що обіцяна президентом США Дональдом Трампом допомога іранському народові прибула, це гуманітарне втручання спрямоване проти репресивного апарату Ісламської Республіки Іран (ІРІ), а не проти країни та нації. Тепер іранський народ має завершити справу в останній битві. Про це спадкоємний принц Ірану в екзилі Реза Пехлеві заявив на своїй сторінці в соцмережі X, коментуючи атаку США та Ізраїлю на Іран. 

У суботу, 28 лютого, після того, як США та Ізраїль розпочали атаки на Іран, Близький Схід охопив конфлікт. Вибухи від збиття іранських ракет сталися у низці країн регіону. Зокрема, у Катарі.

Також президент України Володимир Зеленський відреагував на стрімкий розвиток подій на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки. За його словами, Україна добре розуміє, що означає агресія та ракетний терор.

Читайте також:

Теги: Ізраїль інвестиції війна Китай агресія бомбардування Пентагон населення конфлікт Іран США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський: Міністр внутрішніх справ України доповів про деталі розслідування теракту у Львові
Зеленський розповів про нові об’єкти, на які полює РФ
22 лютого, 13:11
Пітер Грін помер у власній квартирі 12 грудня 2025 року
Названо причину смерті 60-річної зірки фільму «Маска»
19 лютого, 11:56
Гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що РФ не зацікавлена у завершенні війни
Голова Rheinmetall оцінив шанси завершення війни у 2026 році
17 лютого, 17:12
У США сталася стрілянина у школі: є поранені
У США сталася стрілянина у школі: є поранені
10 лютого, 03:59
У 2018 році Москва передала Тегерану 4,9 тонни готівки
РФ таємно відправила мільярди доларів готівкою до Ірану – The Telegraph
6 лютого, 20:20
США хочуть витіснити Китай з Латинської Америки. CNN проаналізував методи
США хочуть витіснити Китай з Латинської Америки. CNN проаналізував методи
6 лютого, 01:45
Переговори з РФ перестали бути цирком: що змінилося для Путіна
Стоп-кран Путіна: чому Кремль більше не імітує переговори
3 лютого, 11:27
«Імперія Епштейна» могла бути пов’язана з КДБ та Путіним – Daily Mail
«Імперія Епштейна» могла бути пов’язана з КДБ та Путіним – Daily Mail
2 лютого, 13:30
Позивачі заявили, що зазнали значної та непоправної шкоди своїй репутації та фінансовим інтересам
Трамп подав до суду на Податкову та Мінфін США
30 сiчня, 06:44

Політика

Велика авантюра Трампа: The Times про наслідки атаки на Іран
Велика авантюра Трампа: The Times про наслідки атаки на Іран
Трамп робить дві великі помилки в переговорах із Путіним – WP
Трамп робить дві великі помилки в переговорах із Путіним – WP
ООН закликає «побачити причину» ескалації на Близькому Сході
ООН закликає «побачити причину» ескалації на Близькому Сході
Дубай зупинив роботу головних аеропортів на невизначений час
Дубай зупинив роботу головних аеропортів на невизначений час
Франція терміново скликає Радбез ООН через війну на Ближньому Сході
Франція терміново скликає Радбез ООН через війну на Ближньому Сході
Іран запустив першу хвилю безпілотників у бік Ізраїлю
Іран запустив першу хвилю безпілотників у бік Ізраїлю

Новини

В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Сьогодні, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
Вчора, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
Вчора, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
Вчора, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора, 14:27
Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua