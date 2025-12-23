Сербія домовилася про продовження поставок російського газу до кінця березня

Країна не змогла укласти новий довгостроковий контракт з РФ, тому ухвалила рішення подовжити угоду

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що країна продовжила угоду з Росією про постачання газу на три місяці, до березня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AFP.

Сербія, яка залежить від російського газу, після закінчення влітку трирічної угоди з РФ не змогла укласти новий довгостроковий контракт і замість цього продовжила термін дії попередньої угоди. Вучич раніше висловлював незадоволення цією ситуацією.

«Ми погодили продовження постачання газу ще на три місяці, до 31 березня, щоб люди могли почуватися в безпеці і спати спокійно», – сказав Вучич, додавши, що Сербії вистачить електроенергії та газу на цю зиму.

Раніше політик заявляв, що якщо до кінця року угода не буде укладена, Сербія почне переговори про альтернативні джерела постачання.

Попри те, що Сербія є кандидатом на вступ до ЄС, вона підтримує тісні зв'язки з Росією і купує газ за цінами, нижчими за ринкові. За даними сербської газової компанії, Росія постачає близько 6 мільйонів кубометрів на добу за приблизно 290 євро за 1 тис. кубометрів, тоді як ринкова ціна на газ наближається до 360 євро. Сербія також імпортує газ з Азербайджану і видобуває його всередині країни, але цього недостатньо, щоб компенсувати можливу втрату російських поставок.

Сербія також зіткнулась із санкціями США проти нафтової компанії Petroleum Industry of Serbia (NIS) через те, що більша частина її акцій належить Росії. Компанія експлуатує єдиний в країні нафтопереробний завод і не отримує нафту з моменту введення санкцій 9 жовтня, що призвело до закриття заводу наприкінці листопада.

Нині ведуться переговори про продаж російської частки, яка становить 56%, що є умовою для скасування санкцій, які стосуються NIS. Белград, який заявив, що зазнає значних збитків внаслідок санкцій, встановив кінцевий термін продажу на середину січня, а якщо продати частку не вдасться, уряд призначить власне керівництво компанії та запропонує викуп.

Президент Александр Вучич раніше назвав рішення Росії дотримуватися короткострокових угод про постачання газу, а не укладати нову багаторічну угоду, спробою запобігти націоналізації NIS Сербією.

До слова, Україна спільно з європейськими партнерами відкрила два нові міждержавні маршрути імпорту природного газу – Route 2 та Route 3 у межах ініціативи «Вертикальний коридор».

Регулятори України, Молдови, Румунії, Болгарії та Греції схвалили відповідні спільні продукти бронювання потужностей для імпорту природного газу. Головною особливістю нових маршрутів є їхня економічна привабливість. Усі оператори країн-учасниць погодили знижку 25% на стандартний місячний тариф. Щобільше, «Оператор ГТС України» разом із болгарським ICGB запропонували значну для регіону знижку – 46%.

Наразі продукти доступні лише для місячного бронювання через єдиний аукціон із фіксованою ціною. Весь газ за цими маршрутами спрямовується виключно до України.