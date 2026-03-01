Головна Світ Політика
CNN пояснив, чому Трамп вирішив атакувати Іран

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Один із високопосадовців адміністрації Трампа розповів, що президент вирішив напасти на Іран після того, як переговори перетворилися на «ігри, хитрощі та тактику зволікання»

Президент Дональд Трамп вирішив завдати удару по Ірану після того, як дійшов висновку, що його керівництво не бажає відмовитися від прагнень до збагачення урану. Про це пише CNN із посиланням на високопосадовця адміністрації, передає «Главком».

«Було зрозуміло, що їхнім наміром було зберегти свою здатність збагачувати уран, щоб з часом використовувати його для створення ядерної бомби. Ми могли б укласти ще одну короткострокову, невдалу угоду, але це не вирішило б довгострокову проблему», – сказав чиновник журналістам.

Трамп відправив Стіва Віткоффа та свого зятя Джареда Кушнера посланцями для переговорів з Іраном за кілька тижнів до сьогоднішніх ранкових ударів. Але переговори зайшли в глухий кут, і президент неодноразово заявляв у п'ятницю, що він «не задоволений» їхнім розвитком.

Адміністрація запропонувала іранському керівництву варіанти розвитку того, що високопосадовець назвав «мирною ядерною програмою».

«Ми пропонували їм багато-багато способів зробити це. Але замість цього на це відповідали іграми, хитрощами, тактикою зволікання, і саме до такого висновку ми дійшли», – сказав високопосадовець. 

Як відомо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали бойову операцію в Ірані. За його словами, мета США – «захистити американський народ, усунувши безпосередню загрозу з боку іранського режиму». Трамп додав, що США «знищать їхні ракети й зрівняють із землею їхню ракетну промисловість».

Премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу опублікував звернення щодо атак по Ірану і фактично повторив заяву Трампа, що операція була розпочата для «усунення загрози».

США Іран Дональд Трамп переговори

