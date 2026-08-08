Вучич після переговорів із Зеленським неочікувано висловився про українські території

За словами президента Сербії, Белград підтримує територіальну цілісність усіх членів ООН

Сербія послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах, визначених Статутом ООН, без жодних застережень чи компромісів щодо цього принципу. Як інформує «Главком», про це заявив сербський лідер Александр Вучич на пресконференції після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

«Ми обговорили різні теми. І що мені здається найбільш важливим – це те, що Сербія і я, як президент Сербії, наголошую на тому, що ми підтримуємо статут ООН, резолюції ООН, а це означає територіальну цілісність усіх членів ООН, що означає і територіальну цілісність України», – зауважив Вучич.

Він додав, що Сербія й надалі дотримуватиметься цієї «принципової» позиції, без жодних «але» чи компромісів у цьому питанні. За його словами, він чітко й рішуче заявляє про це.

«З нашого боку, ми будемо продовжувати цю принципову політику – немає жодних «але» в цьому питанні. Я говорю це дуже чітко і рішуче зараз, так само, як говорив це і раніше», – додав він.

Як повідомлялося, під час пресконференції Вучич зробив невтішний прогноз щодо війни в Україні. Він висловив побоювання, що попереду може бути складна зима не лише для України, а й для інших країн.

Нагадаємо, Зеленський уперше за час своєї каденції прибув до Сербії. Країни підписали меморандум щодо співробітництва у сфері здоров’я тварин та безпечності харчових продуктів.