Головна Країна Політика
search button user button menu button

Вучич після переговорів із Зеленським неочікувано висловився про українські території

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Вучич після переговорів із Зеленським неочікувано висловився про українські території
Сербія підтримує територіальну цілісність України
фото: Офс президента

За словами президента Сербії, Белград підтримує територіальну цілісність усіх членів ООН

Сербія послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах, визначених Статутом ООН, без жодних застережень чи компромісів щодо цього принципу. Як інформує «Главком», про це заявив сербський лідер Александр Вучич на пресконференції після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

«Ми обговорили різні теми. І що мені здається найбільш важливим – це те, що Сербія і я, як президент Сербії, наголошую на тому, що ми підтримуємо статут ООН, резолюції ООН, а це означає територіальну цілісність усіх членів ООН, що означає і територіальну цілісність України», – зауважив Вучич.

Він додав, що Сербія й надалі дотримуватиметься цієї «принципової» позиції, без жодних «але» чи компромісів у цьому питанні. За його словами, він чітко й рішуче заявляє про це.

«З нашого боку, ми будемо продовжувати цю принципову політику – немає жодних «але» в цьому питанні. Я говорю це дуже чітко і рішуче зараз, так само, як говорив це і раніше», – додав він.

Як повідомлялося, під час пресконференції Вучич зробив невтішний прогноз щодо війни в Україні. Він висловив побоювання, що попереду може бути складна зима не лише для України, а й для інших країн.

Нагадаємо, Зеленський уперше за час своєї каденції прибув до Сербії. Країни підписали меморандум щодо співробітництва у сфері здоров’я тварин та безпечності харчових продуктів.

Читайте також:

Теги: ООН Сербія Україна президент суверенітет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому Україні знову пропонують компроміс із Росією
Компроміс за рахунок України? Про що сигналізують партнери з ЄС
20 липня, 12:12
18 липня більшість західних областей України накриють грози з градом і шквалами
В Україні сонячно, на заході країни – грози з градом: погода на 18 липня 2026 року
18 липня, 05:59
Депутати парламенту Молдови підтримали програму нового уряду Василя Тофана
Молдова отримала новий уряд: хто такий прем'єр Тофан
21 липня, 23:40
Консульство розраховує на на всебічне, об’єктивне й оперативне розслідування
Черговий напад на українців у Вроцлаві: українське консульство направило запит до поліції Польщі
27 липня, 12:37
За словами президента, росіяни ще кілька діб тому розпочали підготовку до масованого удару
Зеленський попередив про можливий масований удар цієї ночі
29 липня, 23:00
Сікорський відреагував на заяву лідера партії «Розвиток плюс» Матеуша Моравецького
Ракети РФ варто збивати над Україною, а не чекати їх біля Польщі – Сікорський
6 серпня, 20:09
Пєсков заявив, що Москва нібито бачить «дуалізм» у позиції президента США Дональда Трампа щодо України
Кремль побачив «дуалізм» у позиції Трампа щодо України
26 липня, 18:58
Трамп оцінив боєздатність США
Трамп відповів, чи вистачає США боєприпасів після допомоги Україні
28 липня, 07:36
Глава МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов заявив новий напрям співпраці з Україною
Азербайджан заявив про готовність постачати газ Україні
6 серпня, 12:52

Політика

Сербія виділить €2 млн на українську енергетику та допоможе відбудувати одне з міст
Сербія виділить €2 млн на українську енергетику та допоможе відбудувати одне з міст
Вучич після переговорів із Зеленським неочікувано висловився про українські території
Вучич після переговорів із Зеленським неочікувано висловився про українські території
Зеленський розповів, про що домовився з Вучичем
Зеленський розповів, про що домовився з Вучичем
«Їх немає на радарі». Нардеп пояснив, кого насамперед має охопити реформа мобілізації
«Їх немає на радарі». Нардеп пояснив, кого насамперед має охопити реформа мобілізації
Федоров назвав умову, яка зажене наступ Росії на фронті у глухий кут
Федоров назвав умову, яка зажене наступ Росії на фронті у глухий кут
Зеленський розпочав переговори з Вучичем про нову еру співпраці
Зеленський розпочав переговори з Вучичем про нову еру співпраці

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
87K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
62K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
42K
Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Путіна, показалася з обручкою на пальці

Новини

День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua