Чому Європою поширилися протести? Пояснення The Guardian

Пошкоджений ресторан McDonald's у Парижі після національного дня демонстрацій проти вартості життя

Умови у школах, вартість житла та життя вивели протестувальників на вулиці в кількох країнах Європи

Країнами Європи котиться хвиля масових демонстрацій. Молодь та активісти в Іспанії, Франції, Португалії, Італії, Бельгії та Албанії виходять на вулиці через проблеми в освітній системі, житлову кризу та загальне зростання вартості життя. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Наприкінці вересня у Франції школярі та студенти розпочали протести через брак вчителів, занедбані класи та непрозорий вступ до вишів. Згодом до них приєдналася профспілка CGT, вимагаючи підвищення зарплат, пенсій і зниження цін. Ситуацію загострили ціни на пальне, що зросли після закриття Ормузької протоки через бомбардування США, а самі демонстрації супроводжувалися тривалими сутичками з поліцією, підпалами та погромами.

В Іспанії поштовхом до виступів стала смерть 87-річної Марікармен Абаскаль, яку виселили з будинку після підняття оренди інвестфондом на 230%. Протестувальники вимагають заборонити інвестиційним фондам скуповувати нерухомість, обмежити плату за житло та зупинити виселення.

У суботу, 17 жовтня, протести проти вартості життя спалахнули також у Португалії, Італії та Бельгії. У Лісабоні люди вийшли через зростання цін на нерухомість на 124% за останні роки, а в Мілані мирний марш переріс у заворушення, де протестувальники в масках кидали каміння в поліцію та будували барикади. В Албанії тривають протести проти уряду Еді Рами через корупцію, брак робочих місць, низький рівень освіти та прибережний проєкт, пов'язаний із зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

У відповідь на заворушення французький уряд скасував підвищення університетських зборів, збільшив субсидії на пальне та пообіцяв залучити 3 тис. вчителів-замінників. Проте очільник МВС Лоран Нуньєс звинуватив у насильстві «крайніх лівих» та погромників, відкинувши можливість нових поступок, поки Еммануель Макрон збирає термінову нараду з міністрами.

В Іспанії ж спроба прем'єра Педро Санчеса ухвалити надзвичайний закон для захисту орендарів була заблокована правими партіями, через що він оголосив про розпуск парламенту та призначив дострокові вибори на 29 листопада.

Як відомо, перша хвиля протестів у Франції піднялася наприкінці вересня. Їхніми головними учасниками були старшокласники, які вимагали підвищення якості шкільної освіти та рівня фінансування державних шкіл. Їх підтримали студенти вишів, батьки та педагоги. Далі спектр незадоволеності розширився. До протестів приєдналися профспілки, громадські активісти, представники вкрай лівих політичних рухів, «Жовті жилети» та інші групи громадян.

Раніше президент США Дональд Трамп відреагував на масові протести, які охопили Францію. Трамп, зокрема, заявив, що імміграція людей з «зовсім іншого світу» нібито руйнує Францію. Він закликав французьку владу закрити кордони та взяти ситуацію під контроль.